你知道嗎？今年的新北耶誕城可以揪團打雪仗，還能挑戰直排輪！新北市政府體育局將於11月22日（日）下午1時30分至晚間9時，在新北市民廣場舉辦「冬日萌遊運動咖集合！」運動派對，把冬季運動「雪合戰」搬進耶誕城，結合直排輪障礙挑戰、科技互動跑酷、運動耶誕市集及多元舞台演出，更邀請人氣香蕉哥哥現身帶動唱，讓大小朋友在歡樂的節慶氣氛中，體驗不一樣的運動樂趣。
想打雪仗不用飛出國！今年「雪合戰」將在新北市民廣場熱鬧開戰，邀請民眾組隊挑戰雪球攻防戰。雪合戰可不是拿起雪球亂丟一通，參賽者必須善用障礙物掩護、與隊友分工合作，找準時機進攻奪旗，考驗策略與團隊默契。活動採網路預約報名，每隊5人、兩隊同場較勁，共規劃10個梯次，並依年齡分組，從國小學童、青少年到成人都能參加。沒揪到隊友也別失望！晚間7時至9時還有採現場報名的「雪球九宮格」，瞄準目標、投出雪球，看看誰才是雪球神射手。
除了雪合戰，喜歡速度與挑戰的朋友也有得玩！現場「直排輪障礙挑戰區」與中華直排輪協會合作，設計減速控制、拱門蹲滑、障礙跳台及S型繞樁等關卡，考驗參與者的平衡感與操控技巧。「可口可樂互動跑酷巡迴車」則結合智慧感測與沉浸式互動科技，將跑、跳、閃躲變成多人競賽遊戲，挑戰反應速度與敏捷度。身高100公分以上的民眾可依現場規定排隊體驗，完成指定挑戰還有機會獲得活動小禮物。
運動派對不只好玩，還有滿滿的表演與美食！現場「運動耶誕市集」集結特色小吃、創意攤位及趣味遊戲，舞台節目則由繩童戶外體驗教育學院花式走繩、新北市立清水高中武術隊、戲鈴人扯鈴秀及新北獨輪車隊極限特技輪番登場，展現各種運動絕活。還有直排輪結合舞蹈的街頭特技秀、新北國民運動中心社團活力展演，以及香蕉哥哥帶領大小朋友唱唱跳跳。晚間則由恬恬老師帶來「耶誕不打烊・Zumba嗨翻夜」，邀請民眾跟著音樂舞動，讓市民廣場化身大型戶外運動舞池。
體育局表示，自110年起持續結合新北歡樂耶誕城舉辦運動派對，希望讓運動走出傳統場館，成為市民假日休閒的一部分。今年加入雪合戰、科技跑酷等不同形式的體驗，搭配親子互動、運動展演與耶誕市集，讓不同年齡層的民眾都能輕鬆參與，不必是運動高手，也能在遊戲與挑戰中感受運動的魅力；雪合戰及直排輪障礙挑戰將於11月10日（二）中午12時開放網路報名，雪合戰限額100人、直排輪障礙挑戰限額200人，名額有限、額滿為止！
活動報名網址： https://www.accupass.com/event/2611031233541931191660。歡迎民眾把握機會，11月22日相約新北市民廣場，一起加入冬日運動派對！
相關活動資訊請關注「新北運動聚點」Facebook及Instagram粉絲專頁。
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