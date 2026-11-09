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富邦集團董事長蔡明忠么女蔡承融被爆已升格當媽，女兒日前剛滿月，預計明年3月與未婚夫陳俊瑋補辦婚宴，「先有後婚」引發討論。其實豪門千金帶球步入婚姻早有先例，已故澳門賭王何鴻燊四房長女何超盈，2019年便在懷孕期間與小她約7歲的哈佛學弟辛奇隆訂婚，女方更準備超過14億港幣，折合約新台幣55億元的驚人嫁妝。何超盈當時28歲，宣布與21歲的辛奇隆訂婚，同時證實懷孕約3個月。兩人原先計畫隔年夏天赴葡萄牙舉行古堡婚禮，卻因何超盈懷孕，先在端午節舉行盛大的中式「過大禮」儀式。辛奇隆出身哈爾濱，憑優異成績考進哈佛大學，主修心理學及神經科學。他與何超盈是學姊、學弟關係，兩人早在2018年9月祕密訂婚，直到懷孕消息曝光後才正式公開喜訊。當年儀式現場金器、珠寶及名貴禮品堆滿屋內。何超盈的嫁妝接近50項，包括價值約5億港幣的獨立別墅，以及總值近1億港幣的鑽戒、鑽飾、翡翠和藍寶石等珠寶，另有名錶、精品包及高級餐具，合計超過14億港幣，當時約為新台幣55億元。至於辛家準備的聘禮，則包括龍鳳金鈪、金鍊、金戒指，以及鮑魚、花膠、大紅袍茶與禮餅等傳統禮品，換算折合新台幣也超過2200萬元。何超盈同年8月剖腹產下女兒「荷包蛋」，女兒出生時體重約3.6公斤。雖然兩人的豪門婚禮因故未按原訂計畫舉行，一家三口婚後仍維持低調生活。