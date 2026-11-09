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桃園市長張善政力拚連任，這回推出的競選小物「好善手」工作手套，並在上週三（4日）跟國民黨高雄市長候選人柯志恩合體掃南門市場時進行發放。沒想到短短兩個小時，就發出1千份，截至今（9）日，已經發出至少2萬雙。為了讓更多人可以拿到這份競選小物，地方黨部的志工阿姨主動加入製作行列，協助縫製布標、燙印標誌。競選辦公室發言人洪于媗表示，讓「善」從一雙手傳到另一雙手，凝聚成支持桃園繼續前進的力量。洪于媗表示，短短幾天就發出兩萬多雙手套，除了看見市民對「好善手」的喜愛，也展現支持者齊心相挺的熱情。這也呼應手套「這雙手，很會做事」的設計精神。張善政市長是工程師出身，遇到問題就捲起袖子、一步步解決；如今志工與支持者也一起動手，讓「善」從一雙手傳到另一雙手，凝聚成支持桃園繼續前進的力量。洪于媗說，「好善手」在發想時，曾嘗試以縫製布標、燙印等方式，將「善」字標誌呈現在棉紗手套上。黨部志工阿姨得知後，開始有人試著拿起針線縫製布標，有人負責燙印，利用自己的時間投入製作，把對張善政的支持與期待，一針一線縫進每一雙手套裡。這雙「好善手」工作手套後續將持續於市場、夜市等場合發放，數量有限，感謝每一位投入製作、協助發放的志工朋友，讓這份來自大家的心意持續傳遞，一起支持張善政。