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LINE聊天室「隱藏」還可重新顯示

▲進入「設定」中的「隱藏的聊天室」，就能查看隱藏名單，並透過「解除隱藏聊天室」讓原本的對話重新顯示。（圖／翻攝Line畫面）

LINE聊天日期也能查

LINE公告後再刪除也沒用

LINE貼圖使用紀錄按1鍵看！曖昧貼圖也可能留下痕跡

▲LINE貼圖也可能留下使用痕跡！開啟聊天室的貼圖選單，點選時鐘圖示，就能查看近期使用過的貼圖，即使刪除聊天訊息，貼圖仍可能出現在歷史紀錄中。（圖／記者周淑萍攝）

另一半最近手機不離身，LINE訊息一來就急著關螢幕，甚至連聊天紀錄都清得乾乾淨淨，真的就什麼都查不到了嗎？其實LINE除了聊天訊息，還有通話紀錄、隱藏聊天室、貼圖使用紀錄等功能，部分資料不會因為刪除單一訊息就同步消失。《NOWNEWS今日新聞》整理4個容易被忽略的LINE功能，從通話、聊天日期到貼圖歷史紀錄，都可能留下使用痕跡。明明記得曾經有某個聊天室，卻突然從LINE聊天列表消失，除了對話被刪除，也可能只是使用了「隱藏聊天室」功能。LINE官方說明，隱藏聊天室只是讓對話暫時不顯示在列表中，並不會刪除原本的聊天內容。，原本保存的訊息便會重新出現。但如果使用的是「刪除聊天室」，過去的聊天紀錄就會被移除，無法單靠解除隱藏功能找回。LINE聊天室裡還有一項容易被忽略的「日期搜尋」功能，不必一直往上滑動訊息，就能快速跳到指定日期。操作方式是在聊天室點選上方的放大鏡搜尋圖示，再按下日曆圖案，選擇想查看的日期，即可瀏覽當天仍保留的對話。這項功能原本是方便尋找工作訊息或重要約定，也能用來回顧聊天往來的時間。但已被刪除的訊息日曆就不會顯示。LINE聊天室內的「公告」功能，是用來將重要訊息固定在畫面上方，只要長按訊息並選擇「設為公告」，就能將內容顯示在聊天室上方。由於公告與一般訊息的呈現方式不同，已設為公告的內容，即便已經刪除公告上還是會顯示。最後一個容易被忽略的地方，就是LINE貼圖鍵盤中的「歷史紀錄」，進入聊天室後，開啟貼圖選單，點選小時鐘圖示，就能查看近期使用過的貼圖。科技YouTuber Tim哥過去曾提醒，LINE最近使用的貼圖會由系統自動整理，即使原本傳送貼圖的聊天訊息已經刪除，近期使用的貼圖仍可能出現在歷史紀錄中。