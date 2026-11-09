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陸上強風區域

▲中央氣象署今（9）日發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

受到東北季風影響，中央氣象署今（9）日傍晚發布大雨特報，提醒新北市的北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風，警戒將一路持續至明（10）日清晨，大台北地區也要注意局部短暫雨。◾影響時間：09日下午至10日晨◾大雨：新北市北海岸、台北市山區除了降雨之外，中央氣象署也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，今（9）日下午至10日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。黃色燈號注意事項：在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物(如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等)脫落或掉落；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。