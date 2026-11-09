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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌中國女商人黃樂（Alice Huang），黃樂疑似涉及為中國從事情報活動，已遭美國情報單位追蹤許久。今日中國社群平台微博、微信與X平台流傳許多黃仁勳與黃樂聚餐的合照，其中一張位於上海浦東的餐廳，沒想到，社群平台竟傳出店家高調歡迎顧客前來出軌席打卡拍照吃飯，引發議論。中國社群平台與X平台今日流傳許多黃仁勳與黃樂的約會照，X平台「AB Kuai.Dong」9日在X發文曝光了多張黃樂過去半年在微信朋友圈分享、與黃仁勳的合影。中媒與港媒星島日報皆提到，一名備註標籤為「浦江薈」 的黃姓女子發佈微信朋友圈，稱「歡迎大家一起來浦江淮宴拍照打卡同款照」。照片中，黃仁勳與黃樂舉著紅酒杯手持紅酒杯同框，桌上擺設美味佳餚，背景可見上海黃浦江岸的摩天大樓群。報導還提到，公開資料顯示，今年1月21日，輝達公司年會在上海浦江淮宴舉辦，席間黃仁勳悄然現身致辭。浦江淮宴主打淮揚菜，屬於中式合菜，年會菜單包括8道冷菜、1道湯羹、10道熱菜及1道點心拼盤，當中包括黃仁勳最愛的川香辣子雞，人均約500人民幣。店家在社群流傳的圖中高調表示「歡迎大家一起來浦江淮宴拍照打卡」，掀起議論，在相關評價中，許多中國民眾留言，要求店家上架黄仁勳同款套餐，但也有民眾質疑店家宣傳手段。不過，目前相關照片的真實性、拍攝時間與地點尚無法獨立核實。