韓國人氣宮廷漫畫《再婚皇后》改編真人版影集，由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮主演，開播3天就刷新 Disney+ 全球在地原創作品首播觀看紀錄。故事描述皇帝愛上奴隸出身的情婦，甚至逼迫原配皇后離婚，沒想到皇后當場答應，還宣布要改嫁鄰國王子，上演比八點檔還狗血的宮廷愛情劇。其實原作韓漫後續更加精彩，不只有情婦成功上位、皇帝後悔崩潰，還有令人意想不到的悲劇結局。
《再婚皇后》在演什麼？皇帝外遇逼離婚、皇后直接改嫁
《再婚皇后》改編自韓國作家 Alphatart 創作的網路小說，原作漫畫全球累積觀看次數已接近30億次。故事圍繞東大帝國皇后娜菲爾展開，她原本與青梅竹馬索本修結婚，共同治理國家，沒想到丈夫某天救下一名逃亡奴隸菈絲塔，將她帶回皇宮成為情婦，甚至不惜與娜菲爾離婚，扶正懷孕的菈絲塔。
然而，索本修原本盤算等孩子取得繼承權後，再與娜菲爾復合，沒想到娜菲爾根本不願配合。面對離婚要求，她不僅爽快答應，更當場提出與西王國王子海因里再婚的請求，讓索本修的計畫徹底失控。
《再婚皇后》原作後續更狗血！小三當皇后、渣皇帝下場曝光
韓漫後續劇情更加戲劇化，菈絲塔雖然成功登上皇后寶座，卻因為奴隸出身、過去曾生下孩子等祕密接連曝光，逐漸失去權勢，最終遭到廢黜、囚禁，並以服毒身亡收場。
索本修同樣迎來悲慘結局。他原本以為娜菲爾會回到身邊，卻眼睜睜看著前妻與海因里展開新生活，後來更因接連打擊精神崩潰，甚至一度失去部分記憶，試圖挽回早已無法修復的婚姻。
相較之下，娜菲爾與海因里的關係逐漸從政治聯姻發展成真正的愛情，兩人不僅共同治理西大帝國，最後還迎來一對龍鳳胎。值得一提的是，海因里其實擁有變身成鳥的特殊能力，讓這部作品除了宮廷鬥爭，還融入奇幻元素。
《再婚皇后》韓漫完結了嗎？本篇247話完結、外傳仍連載
《再婚皇后》韓漫本篇已於2026年1月完結，共247話，不過官方又在10月29日推出全新外傳，延續娜菲爾再婚後的生活，也加入不同於原作的假設性劇情。台灣讀者可透過LINE WEBTOON《再婚皇后》官方頁面閱讀漫畫。至於Disney+ 真人版全劇共10集，預計11月25日播出完結篇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《再婚皇后》改編自韓國作家 Alphatart 創作的網路小說，原作漫畫全球累積觀看次數已接近30億次。故事圍繞東大帝國皇后娜菲爾展開，她原本與青梅竹馬索本修結婚，共同治理國家，沒想到丈夫某天救下一名逃亡奴隸菈絲塔，將她帶回皇宮成為情婦，甚至不惜與娜菲爾離婚，扶正懷孕的菈絲塔。
然而，索本修原本盤算等孩子取得繼承權後，再與娜菲爾復合，沒想到娜菲爾根本不願配合。面對離婚要求，她不僅爽快答應，更當場提出與西王國王子海因里再婚的請求，讓索本修的計畫徹底失控。
韓漫後續劇情更加戲劇化，菈絲塔雖然成功登上皇后寶座，卻因為奴隸出身、過去曾生下孩子等祕密接連曝光，逐漸失去權勢，最終遭到廢黜、囚禁，並以服毒身亡收場。
索本修同樣迎來悲慘結局。他原本以為娜菲爾會回到身邊，卻眼睜睜看著前妻與海因里展開新生活，後來更因接連打擊精神崩潰，甚至一度失去部分記憶，試圖挽回早已無法修復的婚姻。
相較之下，娜菲爾與海因里的關係逐漸從政治聯姻發展成真正的愛情，兩人不僅共同治理西大帝國，最後還迎來一對龍鳳胎。值得一提的是，海因里其實擁有變身成鳥的特殊能力，讓這部作品除了宮廷鬥爭，還融入奇幻元素。
《再婚皇后》韓漫本篇已於2026年1月完結，共247話，不過官方又在10月29日推出全新外傳，延續娜菲爾再婚後的生活，也加入不同於原作的假設性劇情。台灣讀者可透過LINE WEBTOON《再婚皇后》官方頁面閱讀漫畫。至於Disney+ 真人版全劇共10集，預計11月25日播出完結篇。