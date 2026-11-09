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▲義守大學學務週活動開幕，由校長古源光及仁武分局曾麗昭警官鳴槍起跑進行啟動儀式。（圖／義守大學提供）

▲義守大學學務週活動開幕，由校長古源光及仁武分局曾麗昭警官鳴槍起跑進行啟動儀式。（圖／義守大學提供）

為強化學生交通安全意識、法治觀念及生活自我保護能力，義守大學於11月3日在校本部綜合教學大樓一樓及廣場舉辦115學年度「學務活動週」校園闖關活動開幕式，邀請高雄市政府警察局仁武分局、騎警隊等單位共同參與，透過跨界資源整合與多元互動體驗，將安全教育融入校園生活，吸引眾多師生熱情參與。開幕式由義守大學校長古源光主持。古校長表示，交通安全是學生生活中不可忽視的重要課題，無照駕駛更是絕對不能觸碰的安全底線。校園周邊道路環境複雜，尤其大型車輛轉彎時的內輪差與視野死角，稍有不慎便可能釀成嚴重事故。他提醒學生，無論騎乘機車或駕駛汽車，都應遵守交通規則、養成良好駕駛習慣，並建立防禦駕駛與路權觀念。古源光也分享自己近期前往監理所換發駕照並參加道路安全講習的經驗，強調交通安全知識需要持續學習，才能真正保障自己與他人的生命安全。今年學務活動週規劃十大主題闖關，包括「幸福路上安全同行」、「義騎交遊趣」、「賃居安全」、「義大志工團」、「健康大解密」、「社團特質九宮格」、「智慧保衛戰」、「義守ONLINE：啟動」、「宿舍守護大作戰」及「綠領未來 職涯先行」，涵蓋交通安全、租屋權益、健康管理、資訊安全、住宿生活及永續職涯探索，讓學生透過參與體驗，學習實用知識與生活技能。活動現場特別導入台南交通與救援安全協會專業車輛翻滾防護體驗裝置及事故預防模擬，讓學生在安全環境中感受交通事故情境，學習正確的自我保護方式；高雄市政府警察局騎警隊也帶來駿馬巡邏展示，吸引學生近距離觀賞，成為活動一大亮點。另結合HONDA安駕中心及相關單位的專業資源，讓交通安全不再只是單向宣導，而是透過實際體驗深化學習印象。義守大學表示，學務活動週整合校內外專業資源，將交通安全、反詐騙、健康生活及永續發展等議題轉化為學生能參與、能體驗、能實踐的學習內容，期盼學生將活動中獲得的知識落實於日常生活，提升風險辨識與自我保護能力，共同打造安心、友善、健康且充滿活力的校園環境。