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iPhone Duo上玩《時之笛》 自稱用AI改寫程式

▲《薩爾達傳說 時之笛》於11月5日發售，不料被Google主管改寫程式，放到iPhone Duo上遊玩。（圖／翻攝自任天堂官網）

任天堂重要里程碑《薩爾達》 改寫引發玩家不滿

科技巨頭Google高階主管的社群貼文在遊戲界與科技圈引爆震撼彈！Google AI Studio產品與設計主管Ammaar Reshi日前在社群平台公開展示，利用自家生成式AI技術將任天堂最新遊戲《薩爾達傳說 時之笛》移植到iPhone Duo上遊玩，這個貼文馬上被廣大玩家批評無視智慧財產權。在生成式AI技術進展快速的情況下，技術展現與合法授權之間的界線再次成為輿論焦點。Google AI Studio產品與設計負責人Ammaar Reshi於11月7日在X平台分享一段展示影片，他把任天堂11月5日發行的《薩爾達傳說 時之笛》重製版移植到iPhone Duo上， Reshi表示，他採用的技術路徑與過往常見的遊戲模擬器不同，他利用Gemini 4進行逆向工程，直接改寫Switch 2版本遊戲軟體的執行程式碼，使遊戲能直接在iPhone Duo上執行。但這則展示自家技術的推文，沒有獲得預期的讚賞，反而引來了廣大玩家對版權質疑，隨著批評聲浪越演越烈，Reshi也將相關貼文刪除。Reshi過去就多次運用AI工具，將經典老遊戲或原本僅限PC平台的遊戲移植至行動裝置上。另外，Reshi身為Google管理層人員，公開以對手Apple的硬體產品進行爭議性展示，也引發業界對企業高管法規意識的檢討。《薩爾達傳說 時之笛》身為任天堂遊戲史上的里程碑作品，最新重製版也備受玩家關注，原作最早於1998 年在Nintendo 64（N64）主機上推出，為《薩爾達傳說》系列首度採用3D圖形技術的動作 RPG。時隔多年，任天堂2026年11月5日正式在Nintendo Switch 2主機推出了全新重製版，不僅畫面品質大幅提升、過場動畫加入全程語音配音，更導入了自由視角、跳躍與衝刺等現代化操作機制。但《薩爾達傳說 時之笛》重製版上市不到一天，就有部分玩家展示在PC模擬器上遊玩遊戲，Google AI主管帶頭將軟體改寫並移植至行動裝置的做法，也直接衝擊了版權法規與平台條款。該起事件迅速在台、日及全球遊戲社群中延燒，特別是重視智慧財產權與法律合規的日本網友，對此類無視軟體條款的炫耀行為表達了強烈不滿。隨後，為避免爭議擴大，Reshi已悄悄撤下該篇貼文。