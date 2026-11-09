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台北市長蔣萬安今（9）晚在捷運大安站發送應援小物「安心貼紙」，近期頻針對市政提出批評的北市議員秦慧珠也到場，更站在蔣萬安不遠處。不過就在受訪時，有藍營支持者突然高聲嗆「秦慧珠不是綠的嗎？為何可以站在旁邊」，讓現場民代一陣尷尬。秦慧珠前段時間頻針對蔣萬安的市政提出指教，包括松機遷移讓市府公園處坦言是在蔣萬安召開記者會後才規劃，近期又擔任提問嘉賓訪問沈伯洋，節目錄影結束後，兩人特地合影留念，畫面中雙雙比出「3號」手勢，該照片卻引發網路議論，甚至有人猜測秦慧珠是否轉而支持沈伯洋，更有粉專發動「拒投秦慧珠活動」。秦慧珠一開始表示，當天只是剛好一起比出相同號次，這次經驗對她而言相當新鮮，至於外界如何解讀，就留給大家自行評斷。但遭考紀會主委張雅屏直言該知所進退，她今再解釋是主持人未經同意、且不知情下將兩人合照發到網路上，也立刻下架道歉，她也說「我完全不支持3號沈伯洋」。秦慧珠今晚到大安捷運站陪同蔣萬安發放安心貼紙，但在受訪過程中，卻遭疑似藍營支持者嗆聲「秦慧珠不是綠的嗎？為何可以站在旁邊」，此時包括一旁的藍委徐巧芯、議長戴錫欽、議員鍾沛君、楊植斗、徐弘庭、白營議員張志豪臉色都尷尬不已。