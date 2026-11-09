我是廣告 請繼續往下閱讀

AI浪潮席捲全球，未來職場所需人才也正快速轉變！高市府教育局8日在小港高中舉辦「未來人才培育講座」，從產業發展與教育趨勢切入，探討未來十年臺灣職場所需的關鍵人才與核心能力，協助教育工作者及學生掌握趨勢，提前布局未來。此次講座邀請遠見雜誌副社長李建興擔任講師，李建興從事新聞業逾20年，長期關注臺灣產業發展及高等教育議題。他指出，自ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）已深刻改變人們的生活方式、職場生態，甚至重新定義人才所需具備的能力。教育局長吳立森說，高雄正積極推動產業轉型與城市發展，人才培育更要從教育扎根。教育局持續推動多元課程及產學合作，協助學生提早接觸產業趨勢與科技專業。例如小港高中與台電公司、中油公司合作辦理產學專班；114學年度教育局主管高中職共有25校開設半導體相關課程，約2,123人次學生選習。此外，教育局也與陽明交通大學合作辦理4場教師研習及20場學生營隊，共計83位教師、600位學生參與；並與日月光合作辦理6場參訪及營隊活動，約有175名學生及20位教師參與。透過大學與產業資源挹注，不僅讓學生在高中階段就能探索科技領域及未來職涯，也協助教師提升課程設計與教學能量，讓科技教育從教室延伸至產業現場，強化學生實作與應用能力。吳立森表示，未來人才培育不能只著眼於當前產業需求，更要培養學生創新思考、跨域整合及持續學習的能力。教育局將持續結合學校、大學、產業及家長力量，把前瞻理念轉化為實際教學行動，讓學生在多元學習環境中發揮潛能，不僅具備迎向未來的能力，更能成為創造未來的重要力量。小港高中校長薛鈺勤說，適性揚才與科技教育一直是學校辦學的重要方向。透過本次講座，教育工作者能進一步了解產業人才需求，縮短學用落差；學生也能及早認識未來職場趨勢，作為升學科系選擇及職涯探索的重要參考。學校將持續打造多元且完整的學習環境，陪伴學生探索興趣、發展專長，為高雄未來人才培育與城市發展奠定良好基礎。