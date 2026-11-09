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高雄市政府持續擴大偏區公共托育服務布建，繼那瑪夏區成立全國首處採「多元照顧模式」的公共托育據點後，高市府持續擴大原鄉公共托育服務布建，今（9）舉行「桃源多元公共托育服務據點」開幕儀式，成為高市第81處公共托育據點。據點採小規模照顧模式，配置2名托育人員照顧4名幼兒，預計於11月中下旬正式收托，並透過全額補助托育費用，讓家長實質「零負擔」，提供原鄉家庭更便利、可近的公共托育服務。爲回應原鄉家庭托育需求，社會局突破傳統公共托育機構設置模式，以因地制宜昂二方式推動小規模、多元且具彈性的公共托育服務，從那瑪夏據點的創新設置，逐步擴展至桃源區及甲仙區，讓公共托育資源深入原鄉與偏區。桃源及甲仙多元公共托育服務據點均由社會局委託社團法人台灣全人愛合好關懷學會辦理。其中，桃源據點在桃源區公所協力下，運用桃源區長青文康中心3樓空間設置，並緊鄰桃源區親子館，整合地方育兒資源，打造安全、友善且符合幼兒發展需求的托育環境。據點運用2名桃源區在地合格托育人員將可照顧4名幼兒的小規模多元照顧模式，提供細緻且貼近家庭需求的托育服務，讓原鄉家庭也能享優質的公共托育資源。甲仙區多元公共托育據點為高市第82處公共托育據點，展現社福空間的整合與運用，重新規劃甲仙社會福利服務中心既有空間，運用中心2樓親子遊戲角旁設置托育據點，目前已完成空間整備。亦配置2名托育人員照顧4名幼兒，預計於11月中下旬正式收托。為減輕家庭育兒負擔，桃源及甲仙兩處據點收托均由社會局運用中央托育補助及本市加碼補助，全額支應托育費用，送托家長實質無須負擔托育費用。從那瑪夏到桃源、甲仙，市府持續因應各地人口特性及托育需求，推動多元公共托育服務，展現公共托育資源不因地理位置及人口規模而有所差別的托育平權政策理念。