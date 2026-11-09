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輝達執行長黃仁勳驚爆婚外情，他於美國時間8日寄出內部信，坦承自己曾對妻子洛莉（Lori Mills Huang）不忠，直言行為傷害了妻子與孩子，「我所做的一切沒有任何藉口」，並希望未來能重新取得家人信任。兩人結婚約41年，洛莉過去始終低調，外界如今重新翻出她的背景，才發現這位科技巨擘背後的女人，原本也是優秀工程師，薪水甚至一度高過黃仁勳，後來卻為了家庭辭職，獨自扛起大部分育兒責任，支持丈夫創立輝達。黃仁勳與洛莉相識於美國俄勒岡州立大學，當時黃仁勳17歲、洛莉19歲，兩人被安排成為電機工程實驗課搭檔。黃仁勳曾自嘲外表不突出，只能靠頭腦吸引對方，還以「跟我一起寫作業，保證妳拿A」為由製造相處機會，兩人交往約5年後，於1985年結婚。洛莉畢業後進入矽谷科技公司視算科技（Silicon Graphics）擔任硬體工程師，當時SGI是許多工程師嚮往的公司，她早期的薪資甚至比黃仁勳更高。夫妻倆原本都有自己的工程師生涯，直到一雙兒女出生，因找不到適合的保母，黃仁勳拜託妻子辭去工作、留在家中照顧孩子。洛莉失去收入後不久，黃仁勳又提出離職創業的想法。當時夫妻積蓄只夠一家人維持約半年，但她仍選擇支持丈夫，讓黃仁勳於1993年與夥伴共同創立輝達。黃仁勳後來也坦承，自己長年每週工作超過80小時，家中約九成的育兒責任都落在洛莉身上；即使週末抽空陪孩子，仍經常一邊顧小孩、一邊與同事討論工作。洛莉因此中斷自己的工程師生涯，把生活重心放在家庭，成為黃仁勳創業路上最重要的後盾。黃仁勳這次承認婚外情，對象據報是新加坡資料中心公司Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang）。美國情報單位懷疑黃樂可能遭中國情報部門吸收，企圖蒐集黃仁勳及輝達相關資訊，但她目前並未遭到公開起訴，相關國安疑慮仍待調查釐清。輝達董事會已成立獨立委員會，將調查黃仁勳是否成為外國情報機構鎖定的目標。董事會同時強調，目前沒有理由相信輝達機密或美國國家安全已遭危害，黃仁勳也將繼續擔任執行長並配合調查。相較黃仁勳公開發信認錯，洛莉至今未對外回應，也未傳出兩人分居或離婚。從收入曾比丈夫高的矽谷工程師，到為家庭放棄職涯、陪著黃仁勳打造輝達帝國，如今41年婚姻遭逢重大考驗，洛莉接下來的動向也成為外界關注焦點。