高雄市政府今（9）日舉辦「2027高雄冬日遊樂園IP發布記者會」，由高雄市長陳其邁親自透過巨型盲盒開箱，正式宣布卡通角色「小小兵」（Minions）來了，黃色風暴將於明年春節1月23日起登陸愛河灣，呼應大家戲稱每年被丟進愛河的角色都會爆紅，陳其邁驕傲表示，愛河灣已成為國際級IP首選的「水上星光大道」。《NOWNEWS今日新聞》整理活動預告搶先看。
小小兵來了！2027高雄冬日遊樂園 黃色風暴登陸愛河灣
據了解，為了迎接這群魅力席捲全球的黃色小傢伙，高雄市政府與授權方進行了長達約兩年的反覆交涉，終於成功邀請小小兵在明年春節檔期造訪高雄。「2027高雄冬日遊樂園」將以「小小兵歡樂登陸」為主軸，結合其逗趣活潑的角色魅力與高雄港灣的絕美水岸景觀。
◾️活動時間：2027年1月23日（六）至2月14日（日）。
◾️活動地點：高雄愛河灣、高雄港16至18號碼頭。
◾️活動亮點：現場將規劃大型主題裝置藝術、夜間光影展演及多項周邊互動活動，將整個港灣空間打造成充滿歡樂與想像力的小小兵遊樂場。
陳其邁：愛河灣成水上星光大道！幽默笑稱「小小兵愛吃旗山香蕉」
陳其邁今與小小兵人偶驚喜同台，他幽默分享：「有人說只要把IP丟到愛河裡就會爆紅，但其實最重要的是，愛河灣本身就是高雄最美麗的景點，現在這裡已經成為知名國際IP的『水上星光大道』。」
高雄市長還發揮在地推廣的幽默感，笑稱「小小兵非常喜歡吃我們旗山的香蕉」，巧妙行銷高雄在地農特產。
歷年IP齊聚高雄愛河灣！黃色小鴨、吉伊卡哇、超人力霸王吸人潮
回顧過去幾年，高雄冬日遊樂園屢屢引進重量級國際角色，湧進可觀人潮爭睹可愛IP，為城市注入巨大觀光活力：
◾️2024年：黃色小鴨重返愛河灣，再度掀起全台黃色旋風。
◾️2025年：人氣動漫吉伊卡哇（Chiikawa）帶來滿滿療癒感。
◾️2026年：超人力霸王強勢降臨，吸引廣大特攝與親子粉絲。
◾️2027年：由全球知名IP「小小兵」接棒登場。
高雄市政府表示，期盼藉由小小兵高度的親切感與國際辨識度，為明年春節的高雄帶來更多歡笑與觀光人潮。觀光局也呼籲全台民眾，可提早規劃農曆年節的高雄旅遊行程，一起到愛河灣感受小小兵的黃色魅力。
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據了解，為了迎接這群魅力席捲全球的黃色小傢伙，高雄市政府與授權方進行了長達約兩年的反覆交涉，終於成功邀請小小兵在明年春節檔期造訪高雄。「2027高雄冬日遊樂園」將以「小小兵歡樂登陸」為主軸，結合其逗趣活潑的角色魅力與高雄港灣的絕美水岸景觀。
◾️活動時間：2027年1月23日（六）至2月14日（日）。
◾️活動地點：高雄愛河灣、高雄港16至18號碼頭。
◾️活動亮點：現場將規劃大型主題裝置藝術、夜間光影展演及多項周邊互動活動，將整個港灣空間打造成充滿歡樂與想像力的小小兵遊樂場。
陳其邁今與小小兵人偶驚喜同台，他幽默分享：「有人說只要把IP丟到愛河裡就會爆紅，但其實最重要的是，愛河灣本身就是高雄最美麗的景點，現在這裡已經成為知名國際IP的『水上星光大道』。」
高雄市長還發揮在地推廣的幽默感，笑稱「小小兵非常喜歡吃我們旗山的香蕉」，巧妙行銷高雄在地農特產。
回顧過去幾年，高雄冬日遊樂園屢屢引進重量級國際角色，湧進可觀人潮爭睹可愛IP，為城市注入巨大觀光活力：
◾️2024年：黃色小鴨重返愛河灣，再度掀起全台黃色旋風。
◾️2025年：人氣動漫吉伊卡哇（Chiikawa）帶來滿滿療癒感。
◾️2026年：超人力霸王強勢降臨，吸引廣大特攝與親子粉絲。
◾️2027年：由全球知名IP「小小兵」接棒登場。
高雄市政府表示，期盼藉由小小兵高度的親切感與國際辨識度，為明年春節的高雄帶來更多歡笑與觀光人潮。觀光局也呼籲全台民眾，可提早規劃農曆年節的高雄旅遊行程，一起到愛河灣感受小小兵的黃色魅力。