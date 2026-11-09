輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，向結婚41年的妻子蘿莉（Lori Huang）及家人公開道歉，身價高達1622億美元的AI教父，如果真的離婚，究竟要付出多少代價？依據《富比士》最新身價估算，若黃仁勳所有財產均屬夫妻共同財產，妻子理論上可能分得約811億美元，折合新台幣高達2.66兆元，甚至超越亞馬遜創辦人貝佐斯、微軟共同創辦人比爾蓋茲過去的離婚分產金額。
黃仁勳若離婚財產恐瞬間少一半
根據《富比士》（Forbes）全球富豪即時排行榜，黃仁勳的身價約1622億美元，約新台幣5.33兆元。黃仁勳與妻子蘿莉1985年結婚，1993年共同創辦輝達，意味輝達的創立及股權財富累積，發生在兩人婚姻期間，由於黃仁勳長年居住美國加州，如果未來離婚適用加州夫妻共同財產制度，婚後取得的共同財產原則上必須由夫妻平分。假設黃仁勳全部1622億美元身價均符合共同財產認定，妻子可能分得811億美元，換算約新台幣2.66兆元。
貝佐斯離婚分產1.26兆元
過去科技富豪的離婚案件，也曾出現驚人的財產分配金額。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）2019年與結婚25年的妻子瑪肯西（MacKenzie Scott）離婚，根據路透社報導，瑪肯西在離婚協議中取得價值1.26兆元的亞馬遜股票。微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）2021年與梅琳達（Melinda French Gates）結束27年婚姻，雙方並未公開完整財產分配協議，不過，《富比士》估算，梅琳達當時獲得約新台幣8210億元離婚財產。
出軌就要分一半財產？律師揭真正計算方式
道理聯合法律事務所所長呂柏寬律師指出，黃仁勳與妻子都是美國人，因此若未來涉及離婚及財產分配，必須先確認適用美國哪一州的法律。以台灣法律為例，夫妻若採法定財產制，離婚時涉及的「剩餘財產差額分配」，原則上是計算雙方婚後剩餘財產的差額，再由財產較少的一方請求差額的一半，並不是將其中一人的全部身價直接對半分配。
至於美國加州採取夫妻共同財產制度，依據加州法院公布的規定，婚姻期間取得的共同財產原則上平均分配，但婚前財產、特定贈與及繼承所得等，可能屬於個人財產，不一定納入分配。
外遇就會少分財產？公開道歉就沒事？
至於黃仁勳已經承認婚外情，是否代表未來離婚時必須付出更高代價？呂柏寬律師表示，財產分配仍須依夫妻財產制度、婚後財產及個案情況判斷，不能單憑一方外遇，就認定必須少分財產。呂柏寬說，以台灣法律來看，若外遇行為構成民事侵權，還可能另外涉及精神損害賠償。
呂柏寬強調，公開道歉並不會因此弭平已經造成的傷害。如果夫妻經過溝通後決定不離婚，仍可考慮透過簽訂婚姻協議書，事先約定未來若再次發生類似行為，雙方應如何處理，以及可能需要承擔的責任。
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根據《富比士》（Forbes）全球富豪即時排行榜，黃仁勳的身價約1622億美元，約新台幣5.33兆元。黃仁勳與妻子蘿莉1985年結婚，1993年共同創辦輝達，意味輝達的創立及股權財富累積，發生在兩人婚姻期間，由於黃仁勳長年居住美國加州，如果未來離婚適用加州夫妻共同財產制度，婚後取得的共同財產原則上必須由夫妻平分。假設黃仁勳全部1622億美元身價均符合共同財產認定，妻子可能分得811億美元，換算約新台幣2.66兆元。
貝佐斯離婚分產1.26兆元
過去科技富豪的離婚案件，也曾出現驚人的財產分配金額。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）2019年與結婚25年的妻子瑪肯西（MacKenzie Scott）離婚，根據路透社報導，瑪肯西在離婚協議中取得價值1.26兆元的亞馬遜股票。微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）2021年與梅琳達（Melinda French Gates）結束27年婚姻，雙方並未公開完整財產分配協議，不過，《富比士》估算，梅琳達當時獲得約新台幣8210億元離婚財產。
道理聯合法律事務所所長呂柏寬律師指出，黃仁勳與妻子都是美國人，因此若未來涉及離婚及財產分配，必須先確認適用美國哪一州的法律。以台灣法律為例，夫妻若採法定財產制，離婚時涉及的「剩餘財產差額分配」，原則上是計算雙方婚後剩餘財產的差額，再由財產較少的一方請求差額的一半，並不是將其中一人的全部身價直接對半分配。
至於美國加州採取夫妻共同財產制度，依據加州法院公布的規定，婚姻期間取得的共同財產原則上平均分配，但婚前財產、特定贈與及繼承所得等，可能屬於個人財產，不一定納入分配。
外遇就會少分財產？公開道歉就沒事？
至於黃仁勳已經承認婚外情，是否代表未來離婚時必須付出更高代價？呂柏寬律師表示，財產分配仍須依夫妻財產制度、婚後財產及個案情況判斷，不能單憑一方外遇，就認定必須少分財產。呂柏寬說，以台灣法律來看，若外遇行為構成民事侵權，還可能另外涉及精神損害賠償。
呂柏寬強調，公開道歉並不會因此弭平已經造成的傷害。如果夫妻經過溝通後決定不離婚，仍可考慮透過簽訂婚姻協議書，事先約定未來若再次發生類似行為，雙方應如何處理，以及可能需要承擔的責任。