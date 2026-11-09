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台北市長蔣萬安今（9）晚在捷運大安站首度發放應援小品「安心貼紙」，吸引大量支持者排隊領取，蔣萬安競選總幹事羅智強事後補充，現場人數至少近2000人，還要緊急調貨，才能讓每人都能拿到。蔣萬安致詞時說，大家期待的是一個能夠安心生活、打拚的台北，他的責任就是讓大家能夠安心。也因此，大家期待的他都會放在心上，希望11月14日都可以一起參加安心大遊行；而蔣萬安抵達現場時，也有不少婆媽支持者激情喊「蔣萬安我愛你」。蔣萬安今晚6點在捷運大安站發放應援小品「安心貼紙」，約莫半小時前就有民眾排隊等候，更不時高喊「蔣萬安凍蒜」，包括議長戴錫欽、立委羅智強、徐巧芯、市議員秦慧珠、鍾沛君、徐弘庭、議員候選人李傅鈺婷和白營議員張志豪都到場。先前蔣萬安妻子石舫亘曾透露，蔣萬安被貼滿貼紙的衣服不願洗，「我要把我的這個愛心一個一個收集起來，這些都是我們的支持者很大的鼓勵」，今再被媒體問，衣服是不是捨不得洗，他說，謝謝大家貼了滿滿的愛心，給他這麼多的期待、鼓勵還有支持。在這邊他要再次把所有支持好朋友對他的鼓勵，還有滿滿的期待，為大家、為台北再贏一次。