台北捷運公司執行的「捷運台北車站B3改造計畫」近期獲得日本2026年Good Design Award肯定，從5,111件參賽作品中脫穎而出，入選「GOOD DESIGN BEST100」，讓台北車站改造成果獲得國際設計獎項認可。北車是大台北捷運系統最繁忙的車站，如何在維持正常營運的情況下完成大廳改造，考驗施工團隊的規劃與執行能力。對此，台北捷運公司也公布工程背後秘辛，以及改造前後對比，不但能看出空間感大幅進化，同時動線也更加順暢。
推動「台北捷運再設計」！以旅客需求重新規劃空間
台北捷運表示，「捷運台北車站B3改造計畫」自2024年11月啟動淡水信義線台北車站B3層大廳改造工程，利用夜間收班後的有限時間，分區敲除舊地磚、鋪設新地坪，並同步調整服務空間及通行動線，歷時14個月，於2025年12月底全面完工。
為提升淡水信義線台北車站的通行及服務便利性，北捷攜手台灣設計研究院延續「台北捷運再設計」計畫，以旅客需求為出發點，透過「服務盒」設計概念，重新檢視大廳空間配置、通行動線及指標資訊，整合車站內複雜的空間與服務，讓整體環境更符合旅客使用需求。
改造工程於2024年11月1日正式啟動，當時台北捷運公司董事長趙紹廉、總經理黃清信也率領同仁拿起工具，共同敲除使用20多年的舊地磚，隨著第一塊地磚被敲下，正式揭開大廳改造序幕。
每天僅約3小時施工！隔天營運前恢復通行
台北捷運指出，這項工程猶如「穿著衣服改衣服」，面對大量旅客進出的台北車站，施工期間必須兼顧日常營運與通行需求，因此大部分工程都安排在夜間捷運收班後進行，並在隔天營運前完成場地復原，避免影響旅客搭車。
以施工範圍最廣的地磚更新工程為例，施工團隊共更換約4,700平方公尺地磚，面積相當於3.76座標準游泳池。工程採取「快速工法」與「低影響工法」雙軌並行。
其中，快速工法主要運用在樓梯、電梯口、廁所及店鋪前等重要通行區域，施工團隊把握每天末班車收班後約3小時的空檔，完成舊地磚敲除及新地磚鋪設，並於隔天營運前重新開放通行，每晚平均完成約10平方公尺的鋪設作業。
低影響工法則採取夜間敲除、日間鋪設方式，施工區域涵蓋大廳及走道，營運時段也會安排工作人員引導旅客改走替代通道，盡可能降低工程對通行的影響。
地磚尺寸放大一倍！行李箱拖行更平穩
除了空間與動線調整，地坪也全面升級。更新後改採60×60公分的大尺寸石英磚，取代原本30×30公分地磚，地磚接縫也從原本約1公分縮小至0.3公分，讓地面更加平整。
台北捷運表示，改善後旅客拖著行李箱行走時，可減少輪子經過地磚接縫時產生的震動，也能降低拖行聲響，提升整體通行舒適度。
此次台北車站B3層大廳改造，由台北捷運公司攜手台灣設計研究院共同推動，並由多個專業團隊分工合作，包含設計統籌與研究、空間規劃、指標設計及統包工程等，期盼透過空間重新整理，為旅客打造更友善、舒適的乘車環境。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北捷運表示，「捷運台北車站B3改造計畫」自2024年11月啟動淡水信義線台北車站B3層大廳改造工程，利用夜間收班後的有限時間，分區敲除舊地磚、鋪設新地坪，並同步調整服務空間及通行動線，歷時14個月，於2025年12月底全面完工。
改造工程於2024年11月1日正式啟動，當時台北捷運公司董事長趙紹廉、總經理黃清信也率領同仁拿起工具，共同敲除使用20多年的舊地磚，隨著第一塊地磚被敲下，正式揭開大廳改造序幕。
台北捷運指出，這項工程猶如「穿著衣服改衣服」，面對大量旅客進出的台北車站，施工期間必須兼顧日常營運與通行需求，因此大部分工程都安排在夜間捷運收班後進行，並在隔天營運前完成場地復原，避免影響旅客搭車。
以施工範圍最廣的地磚更新工程為例，施工團隊共更換約4,700平方公尺地磚，面積相當於3.76座標準游泳池。工程採取「快速工法」與「低影響工法」雙軌並行。
低影響工法則採取夜間敲除、日間鋪設方式，施工區域涵蓋大廳及走道，營運時段也會安排工作人員引導旅客改走替代通道，盡可能降低工程對通行的影響。
除了空間與動線調整，地坪也全面升級。更新後改採60×60公分的大尺寸石英磚，取代原本30×30公分地磚，地磚接縫也從原本約1公分縮小至0.3公分，讓地面更加平整。
台北捷運表示，改善後旅客拖著行李箱行走時，可減少輪子經過地磚接縫時產生的震動，也能降低拖行聲響，提升整體通行舒適度。
此次台北車站B3層大廳改造，由台北捷運公司攜手台灣設計研究院共同推動，並由多個專業團隊分工合作，包含設計統籌與研究、空間規劃、指標設計及統包工程等，期盼透過空間重新整理，為旅客打造更友善、舒適的乘車環境。