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洋流祭本週六登場！卡司曝光

洋流祭應援毛巾限量8000條 每人限捐2條

台北市長候選人沈伯洋今（9）日宣布將舉辦洋流祭，時間為本週六下午2時30分到晚間7時，地點為二二八和平紀念公園，卡司包括P!SCO、陳明章&福爾摩沙淡水走唱團、拍謝少年、青虫aoi、宅邦戰隊OTAKUNI，並將推出洋流祭限定應援毛巾，捐款1128元即可於現場領取，每人限捐2條，限量8000條，並喊話市民，這是一場屬於所有台北人的音樂祭，「不用先選邊，不用懂政治，來聽歌、來玩、來感受這座城市的另一種可能」。沈伯洋宣布，本週六下午2時30分到晚間7時將舉辦洋流祭，地點為二二八和平紀念公園，卡司包括P!SCO、陳明章&福爾摩沙淡水走唱團、拍謝少年、青虫aoi、宅邦戰隊OTAKUNI，另有《台北順起來》市民共創曲首次現場演出。沈伯洋說，另有奔奔和抱抱會來到小水滴舞台，和大家見面合照， 不只舞台，還有政策島集章，完成就能兌換限量壓克力吊牌；還有現場版畫體驗，和老師一起親手印出洋流，「從午後玩到傍晚，一個人來、帶一群朋友來都好玩」。此外也推出洋流祭限定應援毛巾，捐款1128元即可於現場領取，捐款至本週五中午12時截止，每人限捐2條，限量8000條，僅限本週六洋流祭現場掃QR Code領取，不寄送，未領取將全額退款。沈伯洋也喊話市民，這是一場屬於所有台北人的音樂祭，身邊還在觀望、還沒決定的朋友，這次就揪他一起來，多揪一個人，洋流就大一點，「不用先選邊，不用懂政治，來聽歌、來玩、來感受這座城市的另一種可能」。