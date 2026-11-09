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國民黨高雄市長候選人柯志恩今（9）日再推出第二支競選CF，這一次，她沒有站在造勢舞台，也沒有大談政策，而是走進高雄街頭，沿著「一心一路」一路走、一路與市民打招呼，用一段輕鬆卻富含巧思的街頭日常，訴說自己對高雄的「一心一意」。影片中，柯志恩走在熟悉的一心路上，笑著說：「有人問我，為什麼總愛來一心路？因為，我很有心啊！」她進一步從自己的名字中解釋，「志」是她為高雄打拚的決心，「恩」則是自己不忘回報高雄的初心，「這兩顆心，就是我對高雄的一心一意。」事實上，柯志恩的競選主軸「夢想海港・世界雄心」，同樣藏著名字中的巧思。「夢想海港」源自她身為南部囡仔，從小對高雄這座偉大海港城市的嚮往；「世界雄心」則代表她希望帶領高雄走向世界，而其中的「心」，正是取自「志恩」名字中的兩顆心，象徵她對高雄的決心與初心。這支CF也捕捉柯志恩走進高雄日常生活，與市民的自然互動。她坐下來吃早餐時，店員開心拿出盤子請她簽名；街頭遇見的市民朋友也紛紛揮手打招呼、為她加油。沒有刻意安排的華麗場景，反而透過一個個真實的互動瞬間，呈現柯志恩與鄉親之間熟悉溫暖的連結。柯志恩表示，自己這四年來持續走進高雄各個角落，也在一次次與市民面對面的過程中，深刻感受到這座城市的人情味，「鄉親的每一聲招呼、每一個笑容，都讓我感受到這座城市的溫暖，也讓我更堅定用認真與努力，回報大家的疼愛。」從「夢想海港・世界雄心」，到如今走在「一心路」上的「一心一意」，柯志恩希望透過第二支競選CF，把對高雄的情感說得更簡單、也更直接。