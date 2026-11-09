除了表示「佐藤輝明比當年的松井秀喜還要強許多」之外，也建議紐約洋基趕快出手，「想像他跟賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）組成的打線，這是多麼棒的畫面。」

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佐藤輝明近2年扛出79轟 前GM：他比松井秀喜還強

鮑登建議洋基快出手：與賈吉組成中心打線

想像一下佐藤輝明、貝林傑、萊斯（Ben Rice）與賈吉排在一起的中心打線，光是想到就令人垂涎三尺。

確實有些分析師擔心他在好球帶內外的揮空率偏高，但我個人並不那麼擔心。他具備選到保送的能力，同時擁有出色的長打本領；在防守端，他除了能防守三壘，也能勝任一壘與左外野。總之，我個人非常喜歡這名球員。

隨著大聯盟官方月初正式公告日籍強打佐藤輝明，確定透過入札制度挑戰大聯盟後，擁有大聯盟總管（GM）資歷的知名記者吉姆·鮑登（Jim Bowden），近日在MLB播客節目《GM Territory》中發表對這位阪神虎強打的看法，他展現對佐藤輝明的喜愛，現年27歲的佐藤輝明，2021年正式站上日職一軍舞台，2025年破繭而出，單季繳出2成77打擊率、40轟與102分打點成績單，獲選央聯年度MVP，今年又打出39轟，還將打擊率提升到3成06，在村上宗隆旅美後，扛下日職最強打者名號。鮑登就在節目中透露，許多球隊都對於這位日職當代巨砲保持高度關注，除認為他是「比當年的松井秀喜還要優秀許多的新星！」之外，也不掩飾對佐藤輝明加盟洋基的期待。「我真的很想看到他在洋基體育場打球！」鮑登透露，「面對部分外界對佐藤輝明打擊機制的疑慮，鮑登分析：「