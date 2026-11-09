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美國總統川普（Donald Trump）於美東時間週日播出的訪談節目中突爆料，川普政府曾接獲一項舉報，某家人工智慧（AI）企業的領導人疑似利用AI從事不當行為，政府原先打算將其送進牢裡。在週日晚間播出的CBS《60分鐘》（60 Minutes）節目專訪中，川普透露他的團隊曾遇過一個狀況，透露有人向他們舉報，某人正利用 AI 做壞事。川普回憶，「我們對他說：『你喜歡橘色（指囚服顏色）嗎？』」川普聲稱當時他們語氣非常嚴厲地致電說，「去親你太太一下，好好道別。因為明天早上，你就要去坐牢了。」川普表示，在接獲這項警告後，這名未具名的高層徹底改變了原先的作法。川普隨後指出，他並不認為該名高層的行為帶有惡意，不過他也補充表示「可能本來有惡意」。川普表示他無法透露該名人士或公司的具體身分。但當主持人多塞特（Ross Douthat）進一步追問對方是否為「某大 AI 公司的領導人」時，川普證實該名人士是AI巨頭之一。白宮與美國司法部的代表並未立即回應《商業內幕》（Business Insider）的置評請求。多塞特向川普問及大眾對資料中心的擔憂，以及部分 AI 巨頭提出可能引發災難性風險的警告。川普表示他支持AI發展技術，部分原因是他將其視為與中國的一場競賽。當被問及是否支持 AI 安全防護時，川普表示他不反對，但他主張美國絕不能在與中國的競爭中陷入「大幅落後的地位」。如果美國不持續推進這項技術的研發，將會處於難以置信的劣勢。近期，川普更於9月在白宮舉行了一場聚會，與會者包括 Google 的皮查伊（Sundar Pichai）、Anthropic 的阿莫戴（Dario Amodei）、Meta 的祖克柏（Mark Zuckerberg）、OpenAI 的布羅克曼（Greg Brockman）、xAI 的馬斯克（Elon Musk）以及輝達（Nvidia）的黃仁勳（Jensen Huang）。他們簽署了一項自願性安全協定，呼籲落實內部管控、外部評估與董事會監督機制。川普認為這項協議具有「道德約束力」。