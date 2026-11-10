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▲蔡明忠女兒蔡承融是富邦文教基金會專案經理。（圖／翻攝自亞太堅韌研究基金會官網）

▲辣模文佳菲（如圖）與影帝鄭雨盛未婚產子，但後來鄭雨盛娶圈外女友。（圖／翻攝自IG@iamchocobi）

▲梁洛施替李澤楷生下3個兒子，最後分手收場。（圖／翻攝自IG@isabella.leong）

富邦集團董事長蔡明忠的么女蔡承融昨（9）日爆出已當媽，據悉蔡明忠一開始氣到不行，但隨著小孩滿月，蔡明忠的心也逐漸軟化，蔡承融與未婚夫陳俊瑋預計明年3月補辦婚宴。然而不只是蔡承融，有許多女星、星二代都是先懷孕後結婚，甚至還有些霸氣當單親媽，包括孫芸芸的女兒廖思惟、南韓辣模文佳菲、港星梁洛施等。富邦集團蔡明忠與蔡明興家族在《富比士》富豪榜身價破美金167億元，折合新台幣約5300億元，據《鏡週刊》報導，蔡明忠的小女兒蔡承融未婚生女，一開始蔡明忠非常不滿，但看著孫女可愛模樣久而久之也融化，加上蔡承融與未婚夫陳俊瑋感情堅定，打算明年3月在桃園大溪笠復威斯汀度假酒店補辦婚宴。不只是政商界，演藝圈也許多女星未婚生女，甚至最後沒有和孩子的爸在一起的，孫芸芸的女兒廖思惟2年前在澳洲低調產子，孫芸芸也赴澳洲照顧女兒，第一時間也發聲，希望外界給女兒空間。而孩子的爸爸Jerry也不是富二代，而是從事銷售工作，還曾在陸劇中有客串演出，事情爆發後，一名自稱是Jerry的人在小紅書公開和廖思惟的照片，並自稱與廖思惟是直到孩子生下後，因為某些複雜原因，在理性考量下才決定分開，並不是外界傳的不負責任。南韓模特兒文佳菲2024年生下男星鄭雨盛的兒子，鄭雨盛因未婚生子一事曾陷低潮，透過親子鑑定確認孩子是他的，他也表示會承擔父親責任，但不會和文佳菲結婚，事隔一年，他與圈外女友登記結婚。女星梁洛施2009年替身價千億的李嘉誠之子李澤楷生下一子，隔年再誕下雙胞胎兒子，不過2011年，梁洛施發表聲明與李澤楷分手並表示孩子會共同撫養，李澤楷也隨之發表分手聲明，並澄清第三者介入以及18億元分手費報導。台灣演藝圈也有這樣的案例，八點檔女星丁國琳2006年未婚生女，孩子的爸爸是第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫，雖謝昂倫曾承諾會結婚，但隨著女兒出生，兩人的感情也畫下句點，丁國琳最終獨自撫養女兒，並且再未與謝家聯繫。