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▲即日起擴大公費帶狀疱疹疫苗補助對象，年齡門檻由65歲下修至50歲，照顧更多弱勢族群健康。（圖／屏東縣府提供）

為照顧弱勢族群健康，減輕帶狀疱疹（俗稱皮蛇）帶來的疼痛及經濟負擔，屏東縣政府自今（9）日起擴大公費帶狀疱疹疫苗補助對象，將原補助年齡門檻由65歲下修至50歲。凡設籍屏東縣、年滿50歲以上，具低收入戶或中低收入戶身分，且曾罹患帶狀疱疹、持有重大傷病身分或屬免疫功能低下者，均可備妥相關證明文件，至各地衛生所臨櫃預約登記接種。屏東縣政府衛生局表示，帶狀疱疹是由水痘－帶狀疱疹病毒再次活化所引起，好發於50歲以上成人及免疫功能低下者，發病時皮膚會出現沿神經分布的紅疹、水泡，並可能伴隨劇烈疼痛，部分患者甚至留下長期神經痛，嚴重影響日常生活。考量高齡及免疫功能低下族群的疾病風險，縣府此次下修補助年齡，讓更多弱勢縣民獲得疫苗保護。衛生局說明，本次補助須同時符合三項資格：一、設籍屏東縣且年滿50歲；二、具低收入戶或中低收入戶資格；三、曾有帶狀疱疹病史、具重大傷病身分，或經醫師評估屬免疫功能低下族群，包括癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染及使用免疫抑制劑者等。衛生局提醒，本次補助採用非活性帶狀疱疹疫苗，須接種2劑，第二劑應於第一劑接種後2至6個月內完成，以建立完整保護力。符合資格民眾請攜帶健保卡、身分證、低收入戶或中低收入戶證明，以及重大傷病註記或相關疾病診斷證明，至所在地衛生所臨櫃預約登記，由衛生所協助確認資格及安排接種。相關資訊可至屏東縣政府衛生局官網「帶狀疱疹疫苗專區」查詢。