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高雄燈會「2027 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今（9）日由市長陳其邁宣布明年度主題IP，由全球超人氣、風靡跨世代的國際知名IP「照明娛樂的小小兵」（Illumination's Minions'）驚喜降臨高雄。活動時間為明（116）年1月23日至2月14日，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。高雄市長陳其邁表示，此次邀約已醞釀非常久時間，邀請風靡全球、深受各年齡層喜愛的「小小兵」擔任明年度活動主角，不僅是因為其充滿創意、樂觀幽默、勇於冒險的鮮明個性，與高雄熱情、活力及勇於創新的城市特質高度呼應，也希望透過小小兵親切且具國際辨識度的形象，為活動注入更多歡樂與想像力，吸引不同世代的民眾共同參與，進一步展現高雄多元、開放且充滿活力的城市魅力。觀光局長高閔琳表示，「2027年高雄冬日遊樂園活動結合高人氣的「小小兵」，預期將再度創造可觀的經濟效益，並持續提升高雄的國際能見度。歡迎市民朋友及海內外遊客參觀，共同感受高雄多元文化與港灣風貌。「2027高雄冬日遊樂園」自1月23日起至2月14日登場，活動期間將以愛河灣及高雄港16至18號碼頭為主要場域；以「小小兵歡樂登陸」為活動主軸，透過主題裝置藝術、夜間光影展演及多元活動，讓港灣空間化身為小小兵的歡樂遊樂場。後續活動內容及相關資訊將陸續公布於「高雄旅遊網」、官方社群平台及「高雄GO！」APP，邀請民眾持續關注，一同期待小小兵在高雄帶來的驚喜！