東北季風持續影響台灣，今、明兩日氣溫下降最為明顯，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明（10）日清晨將是這波降溫最有感的時段，北部及東北部低溫下探15度，局部地區可能更低，白天氣溫也偏涼。預計週三（11日）冷空氣逐漸減弱，各地氣溫緩慢回升，週四（12日）迎風面降雨減少，天氣將進一步穩定。
明晨最冷！北部、東北部低溫下探15度
「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（10）日清晨氣溫將持續下降，白天體感仍偏涼，早晚外出應適時增添保暖衣物。隨著環境水氣逐漸減少，降雨範圍也會略為縮小，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，其他地區則大致為多雲到晴。
氣溫方面，東北部低溫約15至18度，高溫僅20至23度，沿海及山區氣溫可能更低；中南部低溫約18至20度，全台早晚都會感受到明顯涼意。
週三冷空氣減弱！週四迎風面降雨減少
天氣風險指出，週三（11日）東北季風及冷空氣逐漸減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨，其餘地區大致為晴時多雲。白天起各地氣溫緩慢回升，不過早晚仍有涼意。
到了週四（12日），東北季風進一步減弱，迎風面降雨明顯減少，北部、東北部及東部氣溫回升，各地天氣也逐漸恢復穩定。
第31號颱風查帕卡遠離！對台灣天氣無影響
另外，天氣風險說明，今年第31號颱風「查帕卡」目前位於台灣東方遠洋面，預測將逐漸由西北轉向東北移動，經遠洋迴轉後持續遠離。由於整體路徑距離台灣相當遙遠，對台灣沒有影響，近期天氣仍主要受到東北季風變化主導。
天氣風險提醒，今晚至明日清晨是這波降溫最明顯的時段，北部及東北部低溫可能下探15度，白天也偏涼。早出晚歸的民眾應準備保暖外套，北部及東半部外出也別忘了攜帶雨具，長輩及孩童更要留意保暖。
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「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（10）日清晨氣溫將持續下降，白天體感仍偏涼，早晚外出應適時增添保暖衣物。隨著環境水氣逐漸減少，降雨範圍也會略為縮小，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，其他地區則大致為多雲到晴。
氣溫方面，東北部低溫約15至18度，高溫僅20至23度，沿海及山區氣溫可能更低；中南部低溫約18至20度，全台早晚都會感受到明顯涼意。
天氣風險指出，週三（11日）東北季風及冷空氣逐漸減弱，北部、東半部仍有局部短暫雨，其餘地區大致為晴時多雲。白天起各地氣溫緩慢回升，不過早晚仍有涼意。
到了週四（12日），東北季風進一步減弱，迎風面降雨明顯減少，北部、東北部及東部氣溫回升，各地天氣也逐漸恢復穩定。
第31號颱風查帕卡遠離！對台灣天氣無影響
另外，天氣風險說明，今年第31號颱風「查帕卡」目前位於台灣東方遠洋面，預測將逐漸由西北轉向東北移動，經遠洋迴轉後持續遠離。由於整體路徑距離台灣相當遙遠，對台灣沒有影響，近期天氣仍主要受到東北季風變化主導。
天氣風險提醒，今晚至明日清晨是這波降溫最明顯的時段，北部及東北部低溫可能下探15度，白天也偏涼。早出晚歸的民眾應準備保暖外套，北部及東半部外出也別忘了攜帶雨具，長輩及孩童更要留意保暖。