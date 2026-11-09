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▲「無比漢堡」在高雄開設首間實體店。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.09）

▲「無比漢堡」堅持職人手作精神，嚴選原肉自行製作漢堡肉排，搭配獨家研發醬料及每日新鮮採買的蔬菜，打造多汁、香氣十足的美式漢堡，有多種口味可供選擇。（圖／無比漢堡提供）

征戰高雄鹹酥雞節、大港開唱、安平浪人祭等大型活動，屢創熱潮的手作美式漢堡從餐車走向實體店面。年輕職人沈杰指出，無比漢堡曾在2024年五月天高雄演唱會創下兩天熱賣超過1,000顆漢堡佳績。歷經3年餐車南北征戰，今年底正式實現開店夢想，選擇在高雄開設首間「無比漢堡」實體店，今(9)日展開試營運，並於11月13日正式開幕。「無比漢堡」堅持職人手作精神，嚴選原肉自行製作漢堡肉排，搭配獨家研發醬料及每日新鮮採買的蔬菜，打造多汁、香氣十足的美式漢堡。更有創新的「太妃糖堅果漢堡」，結合鹹甜層次，展現與眾不同的品牌特色。此外，也有牛肉起司堡、墨西哥辣肉醬、碳烤培根等多種漢堡口味可供選擇。另外，也提供細薯、脆薯、洋蔥圈、青花椒炸雞球及辣肉醬薯條等多樣炸物與點心選擇，讓消費者能依喜好自由搭配，享受豐富多元的美式餐點風味。除了追求美味，沈杰更積極投入偏鄉公益活動，曾親自帶領餐車前往高雄市內門區金竹國小，現場製作美味漢堡，免費招待全校師生享用，讓偏鄉學童也能品嚐現做的手作美式漢堡。透過美食傳遞愛心與溫暖，展現年輕創業者回饋社會的熱忱。「無比漢堡」11月9日起試營運，11月13日正式開幕，營業時間上午11時至晚上7時，中午不休息。