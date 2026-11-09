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台北地檢署指揮法務部廉政署今年6月偵辦核二廠採購弊案，今（9）日再搜索核一廠等17處，約談謝、高等9名被告。台電表示，已與檢廉單位緊密聯繫與合作，並將秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」原則，全力配合司法偵查機關偵辦，本案已進入司法程序，如查證屬實，定依規定嚴懲不貸。台電公司核二發電廠驚傳涉入採購弊案，前副廠長陳聰德、曾文煌等人涉嫌收受業者多達700多萬元賄款，讓其順利通過焚化爐系統更新驗收及取得採購焚化爐主機限制性標案。而追查後發現，核一廠的修配組官員也涉嫌將標案規格外洩、圖利特定業者，北檢今日指揮廉政署兵分17路搜索核一廠與業者辦公室，並約談9名被告到案。台電晚間表示，已與檢廉單位緊密聯繫與合作，並將秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」原則，全力配合司法偵查機關偵辦，本案已進入司法程序，如查證屬實，定依規定嚴懲不貸。台電指出，將持續檢討採購業務制度缺失或人為肇致弊端風險，提出策進建議與研擬防弊措施，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。