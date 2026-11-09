韓國已經10年沒有贏過日本，金倒永則說自己面對誰都會全力揮棒，「站上打擊區，就算是日本投手也是一樣，確實做好自己的揮棒。」

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強敵日本挑戰亞冠賽3連霸 金倒永依舊全力揮棒

站上打擊區，就算是日本投手也是一樣，與其勉強去碰球，不如確實做好每一次揮棒。

金倒永不在意過往成績 直言韓國有爭冠實力

完成我該做好的事，好的結果就會出現了，我想所有球員都是這樣想的，都以奪冠為目標，我們絕對有足夠的實力爭冠。

2026年亞冠賽台灣時間12日點燃戰火，韓國巨砲金倒永搭機前接受採訪，提到本屆目標，直言就是爭冠「我想我們所有球員，都是以奪冠為目標，我們絕對有足夠的實力爭冠。」根據韓國朝鮮日報報導，包含職業球員參戰的國際賽在內，亞冠賽自2017年舉辦至今總共2屆，都由亞洲霸主日本奪冠，韓國則是連續2屆亞軍，包含12強、經典賽等重要一級國際賽在內，韓國近10年對日本都未曾贏過任何一場球。近3年在韓職打出83轟、51盜的超級巨星金倒永，本次也隨隊參戰亞冠賽，他在搭機前受訪，表示不論對手是誰，都會保持一致的揮棒習慣，「「球隊上除了我之外，還有很多年輕球員，一起訓練之後，我感覺大家每一個人都會表現得很出色。」根據韓國總教練崔元豪透露，這次不會把金倒永排在開路先鋒，可能放在第2、3棒，金倒永也透露，自己現在的訓練目標，就是不要被學弟超越。金倒永最後也強調，自己不會太在意過去成績，把這次亞冠賽當成一場普通比賽進行，「