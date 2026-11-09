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紐時去年10月率先揭露黃樂的存在

▲本網攝影記者去年曾率先拍下輝達執行長黃仁勳與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）的合影，在同年被紐約時報注意。（圖／NOWNEWS攝影中心記者朱永強攝）

美國商務部2024年已注意Megaspeed

美國空頭機構今年5月罕見示警黃樂與黃仁勳過從甚密

輝達執行長黃仁勳陷入與中國女間諜黃樂（Alice Huang）的桃色風暴之中，黃仁勳8日坦言出軌，發出公開信向家人與輝達員工致歉，輝達也證實展開調查。事實上，黃樂的姓名與身分並不是今年才被揭露，最早在去年10月，紐約時報的報導就曾質疑黃樂的身分有異，而美國空頭機構更是在今年上半年示警，黃仁勳與Megaspeed高階主管黃樂之間異常密切的關係。紐約時報在2025年10月的報導中率先揭露的黃樂的存在，提到2024年6月一個濕熱的夜晚，黃仁勳在台北一家酒吧與公司幾位主要亞洲客戶相聚。眾人起身舉杯，慶賀人工智慧產業蓬勃發展。在黃仁勳身旁的女性名為黃樂，是新加坡數據中心公司Megaspeed的高管。該公司在一年內採購價值20億美元的輝達人工智慧技術。報導引述了六位以上現任及前任官員、以及其他了解這些公司情況的人士透露，美國商務部官員一直在調查與中國科技公司關係密切的Megaspeed是否在幫助中國企業規避美國出口限制。NetThunder執行長施密特（Parker Schmitt）向《紐約時報》回憶，黃樂曾向眾人表示，她有辦法請黃仁勳到場。黃仁勳隨後與輝達高層果然前來。施密特擔任首席執行官的數據軟體提供商NetThunder在領英上發布這張照片，也是黃仁勳首次與黃樂一同在現場的公開合影。到了2025年5月，黃樂再次被拍到與黃仁勳同框，在台北與其他人工智慧供應商共進商務晚餐後，兩人與一名輝達助理一同走出台北的三六食府，紐時引用了《NOWnews今日新聞》攝影記者所拍下的照片，黃樂在他身後等待。美國政府則是對Megaspeed率先起疑心，美國商務部負責出口管制的工業和安全局的一名官員曾在2024年9月前來Megaspeed位於馬來西亞的數據中心調查，因為它大量購買晶片已引起懷疑。三名了解那次調查情況的人士稱，讓官員們擔心的是，數據中心現場的輝達晶片仍存放在箱子裡。這種行為引起了懷疑，因為一些公司會先把晶片拿給人看以應付檢查，然後再將晶片轉運到其他地方。美國官員把他們對Megaspeed的擔憂轉告給了新加坡、馬來西亞，馬來西亞在2025年7月表示，將對所有輝達晶片的出口及轉運實施許可證管理。監管收緊的同時，Megaspeed採購晶片的速度變慢。貿易記錄顯示，同年7月底，Megaspeed已沒有再收到輝達的先進晶片。「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）報導，美國空頭研究機構Culper Research早在今年5月，輝達股價才剛創下新高的時間點，就曾在發布的報告中，點名新加坡資料中心業者Megaspeed高層黃樂。同時示警輝達存在「嚴重的中國問題」，並對黃仁勳提出質疑。Culper Research在今年5月13日的研究報告中寫道：「黃仁勳不僅替Megaspeed背書，甚至在每一步過程中都實際與Megaspeed走在一塊，同時還與該公司具中國籍的高管Alice Huang保持著過從甚密的關係。」資深投資人、避險基金Bronte Capital創辦人漢普頓（John Hempton）表示：「我見過太多次空頭被指控立場偏頗而遭嗤之以鼻，彷彿多頭投資人就沒有偏見一樣」；他的基金並未持有輝達部位，但對Culper Research及其研究評價甚高。漢普頓直言，「這是當前全球財經新聞中最重磅的頭條，而有些放空研究機構竟然在六個月前就能察覺先機，這實在耐人尋味」；他也坦言自己5月時曾認為這些指控根本是無稽之談。報告中提到，Megaspeed成立於2023年，由中國遊戲及雲端運算業者第七大道（7Road）將其海外業務分拆更名而來。Megaspeed已躍升為輝達在亞洲最大的客戶之一，兩年內豪擲48億美元。Culper Research在報告中指稱，總部位於新加坡的Megaspeed，實際上是透過一系列空殼公司由中國電商巨頭阿里巴巴資助。