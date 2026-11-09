輝達執行長黃仁勳陷入與中國女間諜黃樂（Alice Huang）的桃色風暴之中，黃仁勳8日坦言出軌，發出公開信向家人與輝達員工致歉，輝達也證實展開調查。事實上，黃樂的姓名與身分並不是今年才被揭露，最早在去年10月，紐約時報的報導就曾質疑黃樂的身分有異，而美國空頭機構更是在今年上半年示警，黃仁勳與Megaspeed高階主管黃樂之間異常密切的關係。
紐時去年10月率先揭露黃樂的存在
紐約時報在2025年10月的報導中率先揭露的黃樂的存在，提到2024年6月一個濕熱的夜晚，黃仁勳在台北一家酒吧與公司幾位主要亞洲客戶相聚。眾人起身舉杯，慶賀人工智慧產業蓬勃發展。在黃仁勳身旁的女性名為黃樂，是新加坡數據中心公司Megaspeed的高管。該公司在一年內採購價值20億美元的輝達人工智慧技術。
報導引述了六位以上現任及前任官員、以及其他了解這些公司情況的人士透露，美國商務部官員一直在調查與中國科技公司關係密切的Megaspeed是否在幫助中國企業規避美國出口限制。
NetThunder執行長施密特（Parker Schmitt）向《紐約時報》回憶，黃樂曾向眾人表示，她有辦法請黃仁勳到場。黃仁勳隨後與輝達高層果然前來。施密特擔任首席執行官的數據軟體提供商NetThunder在領英上發布這張照片，也是黃仁勳首次與黃樂一同在現場的公開合影。
到了2025年5月，黃樂再次被拍到與黃仁勳同框，在台北與其他人工智慧供應商共進商務晚餐後，兩人與一名輝達助理一同走出台北的三六食府，紐時引用了《NOWnews今日新聞》攝影記者所拍下的照片，黃樂在他身後等待。
美國商務部2024年已注意Megaspeed
美國政府則是對Megaspeed率先起疑心，美國商務部負責出口管制的工業和安全局的一名官員曾在2024年9月前來Megaspeed位於馬來西亞的數據中心調查，因為它大量購買晶片已引起懷疑。
三名了解那次調查情況的人士稱，讓官員們擔心的是，數據中心現場的輝達晶片仍存放在箱子裡。這種行為引起了懷疑，因為一些公司會先把晶片拿給人看以應付檢查，然後再將晶片轉運到其他地方。
美國官員把他們對Megaspeed的擔憂轉告給了新加坡、馬來西亞，馬來西亞在2025年7月表示，將對所有輝達晶片的出口及轉運實施許可證管理。監管收緊的同時，Megaspeed採購晶片的速度變慢。貿易記錄顯示，同年7月底，Megaspeed已沒有再收到輝達的先進晶片。
美國空頭機構今年5月罕見示警黃樂與黃仁勳過從甚密
「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）報導，美國空頭研究機構Culper Research早在今年5月，輝達股價才剛創下新高的時間點，就曾在發布的報告中，點名新加坡資料中心業者Megaspeed高層黃樂。同時示警輝達存在「嚴重的中國問題」，並對黃仁勳提出質疑。
Culper Research在今年5月13日的研究報告中寫道：「黃仁勳不僅替Megaspeed背書，甚至在每一步過程中都實際與Megaspeed走在一塊，同時還與該公司具中國籍的高管Alice Huang保持著過從甚密的關係。」
資深投資人、避險基金Bronte Capital創辦人漢普頓（John Hempton）表示：「我見過太多次空頭被指控立場偏頗而遭嗤之以鼻，彷彿多頭投資人就沒有偏見一樣」；他的基金並未持有輝達部位，但對Culper Research及其研究評價甚高。
漢普頓直言，「這是當前全球財經新聞中最重磅的頭條，而有些放空研究機構竟然在六個月前就能察覺先機，這實在耐人尋味」；他也坦言自己5月時曾認為這些指控根本是無稽之談。
報告中提到，Megaspeed成立於2023年，由中國遊戲及雲端運算業者第七大道（7Road）將其海外業務分拆更名而來。Megaspeed已躍升為輝達在亞洲最大的客戶之一，兩年內豪擲48億美元。Culper Research在報告中指稱，總部位於新加坡的Megaspeed，實際上是透過一系列空殼公司由中國電商巨頭阿里巴巴資助。
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紐約時報在2025年10月的報導中率先揭露的黃樂的存在，提到2024年6月一個濕熱的夜晚，黃仁勳在台北一家酒吧與公司幾位主要亞洲客戶相聚。眾人起身舉杯，慶賀人工智慧產業蓬勃發展。在黃仁勳身旁的女性名為黃樂，是新加坡數據中心公司Megaspeed的高管。該公司在一年內採購價值20億美元的輝達人工智慧技術。
報導引述了六位以上現任及前任官員、以及其他了解這些公司情況的人士透露，美國商務部官員一直在調查與中國科技公司關係密切的Megaspeed是否在幫助中國企業規避美國出口限制。
NetThunder執行長施密特（Parker Schmitt）向《紐約時報》回憶，黃樂曾向眾人表示，她有辦法請黃仁勳到場。黃仁勳隨後與輝達高層果然前來。施密特擔任首席執行官的數據軟體提供商NetThunder在領英上發布這張照片，也是黃仁勳首次與黃樂一同在現場的公開合影。
到了2025年5月，黃樂再次被拍到與黃仁勳同框，在台北與其他人工智慧供應商共進商務晚餐後，兩人與一名輝達助理一同走出台北的三六食府，紐時引用了《NOWnews今日新聞》攝影記者所拍下的照片，黃樂在他身後等待。
美國政府則是對Megaspeed率先起疑心，美國商務部負責出口管制的工業和安全局的一名官員曾在2024年9月前來Megaspeed位於馬來西亞的數據中心調查，因為它大量購買晶片已引起懷疑。
三名了解那次調查情況的人士稱，讓官員們擔心的是，數據中心現場的輝達晶片仍存放在箱子裡。這種行為引起了懷疑，因為一些公司會先把晶片拿給人看以應付檢查，然後再將晶片轉運到其他地方。
美國官員把他們對Megaspeed的擔憂轉告給了新加坡、馬來西亞，馬來西亞在2025年7月表示，將對所有輝達晶片的出口及轉運實施許可證管理。監管收緊的同時，Megaspeed採購晶片的速度變慢。貿易記錄顯示，同年7月底，Megaspeed已沒有再收到輝達的先進晶片。
美國空頭機構今年5月罕見示警黃樂與黃仁勳過從甚密
「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）報導，美國空頭研究機構Culper Research早在今年5月，輝達股價才剛創下新高的時間點，就曾在發布的報告中，點名新加坡資料中心業者Megaspeed高層黃樂。同時示警輝達存在「嚴重的中國問題」，並對黃仁勳提出質疑。
Culper Research在今年5月13日的研究報告中寫道：「黃仁勳不僅替Megaspeed背書，甚至在每一步過程中都實際與Megaspeed走在一塊，同時還與該公司具中國籍的高管Alice Huang保持著過從甚密的關係。」
資深投資人、避險基金Bronte Capital創辦人漢普頓（John Hempton）表示：「我見過太多次空頭被指控立場偏頗而遭嗤之以鼻，彷彿多頭投資人就沒有偏見一樣」；他的基金並未持有輝達部位，但對Culper Research及其研究評價甚高。
漢普頓直言，「這是當前全球財經新聞中最重磅的頭條，而有些放空研究機構竟然在六個月前就能察覺先機，這實在耐人尋味」；他也坦言自己5月時曾認為這些指控根本是無稽之談。
報告中提到，Megaspeed成立於2023年，由中國遊戲及雲端運算業者第七大道（7Road）將其海外業務分拆更名而來。Megaspeed已躍升為輝達在亞洲最大的客戶之一，兩年內豪擲48億美元。Culper Research在報告中指稱，總部位於新加坡的Megaspeed，實際上是透過一系列空殼公司由中國電商巨頭阿里巴巴資助。
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