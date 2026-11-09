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27歲中國女星金子涵曾在選秀節目《青春有你2》拿下第9名，去年4月卻無預警宣布退出演藝圈，近況持續引發外界關心。近日有網友在廣東一處賣場目擊她獨自現身，金子涵隨後親自留言證實身分，更自稱遭人騙走積蓄、偷走護照及下藥，一度無家可歸，連續4天只能睡在椅子上，絕望喊道：「我現在只想回家！」近日有中國網友在賣場發現一名外型神似金子涵的女子，拍下照片上網詢問。照片中的女子穿著寬鬆外套，素顏、頭髮略顯凌亂，神情看來相當疲憊。金子涵事後現身留言區，證實照片中的人正是自己，並要求原PO刪除照片，透露自己的情況已經十分糟糕，前幾天甚至一度流落街頭。金子涵表示，近年有人假冒家人熟識的朋友接近她，在取得信任、成為她眼中的好友後，才發現對方其實與家人毫無關係。她指控對方不僅騙走自己省吃儉用留下的積蓄，還多次拿走貼身物品，讓她一度身無分文，只能向身旁唯一的朋友借錢生活。金子涵進一步透露，自己已經長達2年沒有購買新衣服、包包和鞋子，沒想到最後仍被誘騙前往陌生城市，準備返家時才發現護照也遭竊。她痛斥幕後操控者，更多次喊話：「我想回家。」她還自稱先前曾遭人下藥，導致身體嚴重中毒，連續4天只能縮在椅子上休息。不過，目前上述內容皆為金子涵單方面說法，尚未見警方通報或其他獨立證據證實。金子涵2020年參加《青春有你2》，憑藉亮麗外型與舞台表現受到關注，雖然最終以第9名與出道位擦身而過，後續仍加入女團NAME並參與戲劇及綜藝演出。2025年4月，她突然清空社群貼文，宣布「回歸自己的生活」，所屬公司樂華娛樂及創辦人杜華當時也公開送上祝福。退圈後金子涵曾因剃成平頭、身形明顯消瘦及發表受人監控等言論，引起粉絲擔憂。如今她再度公開求助，網友紛紛呼籲她立即報警、聯絡家人或尋求當地相關單位協助，也盼親友能盡快找到她並確認人身安全。