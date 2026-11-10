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隨著大聯盟休賽季正式開跑，洛杉磯道奇隊明星重砲外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）成為交易市場上最熱門的焦點人物之一。根據《波士頓環球報》資深記者亞伯拉罕（Peter Abraham）報導，波士頓紅襪隊已將赫南德茲列為休賽季補強外野火力的潛在目標；而對正急於降低團隊陣容平均年齡、並亟需在2027年為頭號外野大物新秀德寶拉（Josue De Paula）清出穩定出賽空間的道奇隊而言，雙方在休賽季各取所需，道奇球團總裁佛里曼（Andrew Friedman）有可能「成人之美」促成這筆重磅交易。道奇隊陣中外野陣容面臨年輕化轉型，農場頂級大物德寶拉已展現出不可限量的打擊天賦，道奇球團內部早已規劃讓他在2027年全面接掌大聯盟外野先發輪替。相較於替補外野手考爾（Alex Call），赫南德茲在交易市場上無疑能換回更具實質價值的農場新秀資產；儘管赫南德茲在經歷2024年的全明星賽與銀棒獎高光後，近期的打擊數據未能完全符合外界頂級期待，但在今年自由球員市場外野打者深度普遍偏弱的情況下，包含老東家多倫多藍鳥以及堪薩斯皇家等隊伍皆持續投以關注，而紅襪隊的積極介入更為這樁交易案注入強烈動能。這筆潛在交易的核心考驗在於薪資承擔與籌碼匹配。赫南德茲在2027年的保證薪資為2217萬美元，2028年則附帶1500萬美元的球隊選擇權，外加800萬美元的延遲支付合約條款，對於一支引進合約僅剩一年的重砲外野手而言並非小數目。美媒分析指出，雙方的交易架構可能朝向兩種情境發展，第一種是由道奇負擔部分薪資，若球隊願意吃下赫南德茲最後一年保證合約中的部分薪資，將有機會向紅襪換取農場排名第7的新星右投戴爾贊（Sadbiel Delzine），該名投手本季在高階1A繳出防禦率2.64的亮眼成績。其次是紅襪全額承擔合約，若紅襪總管布斯洛（Craig Breslow）願意全額概括承受赫南德茲高達2217萬美元的薪資與延遲付款，道奇換回的籌碼預計將稍作降級，紅襪農場排名第15的潛力右投菲利浦斯（Marcus Phillips）會是更符合雙方預期的包裹人選。歷史上道奇與紅襪的重大交易屢見不鮮，最著名的莫過於2025年季中交易大限前，道奇將火球男梅伊（Dustin May）送往波士頓、一口氣換回兩名頂級潛力新秀。儘管當時紅襪因投手戰力吃緊而在談判籌碼上居於劣勢，而本次休賽季則是道奇主動尋求清理薪資與出賽空間，但以道奇棒球事務總裁佛里曼向來精準俐落的操作手腕，只要紅襪展現足夠誠意，這筆讓道奇成功騰出外野位置迎接新星、同時讓紅襪大幅進補右打長打火力的雙贏交易，極有可能在今年冬天正式成真。