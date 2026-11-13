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▲李沐在《黑潮》中因為被幽禁在高腳屋裡，透過洞口連結外界，也因此與阿忠相遇。（圖／甲上提供）

▲《黑潮》入圍本屆金馬影帝等5項大獎，劇情描繪「末路CP」陳澤耀（左）與李沐如何在冰冷的世界裡遇見彼此、以愛取暖。（圖／甲上提供）

愛情電影《黑潮》榮獲今年金馬獎最佳男主角、攝影、美術設計、原創電影音樂及原創電影歌曲5項大獎提名，今（13）日全台上映，陳澤耀在片中詮釋更生人，與演出精神病患的李沐譜出一段戀曲，陳澤耀演出脫胎換骨，內斂不張揚，幾乎沒有表演痕跡，而是成為角色，但男女主角背景交代稍嫌薄弱，讓感動無法直衝心扉，所幸片山涼太的音樂補足一些動人的魔幻時刻。陳澤耀在片中飾演出獄返鄉、靠捕蝦糊口的漁夫阿忠，某天夜裡與被禁錮在家中的雪虹（李沐 飾）相遇，兩個失落的靈魂透過高腳屋的洞口互動、外出約會，喚醒最純粹的愛情本能，陳澤耀為了貼緊角色，做了理平頭、減重10公斤和剃眉等外型改變，戲中的表演較為內隱、壓抑，如對雪虹表達愛意的方式，不像李沐較多外顯的表演，但他已經完全成為角色，而不是演角色。《黑潮》講述兩個遭世界遺忘、不被外人理解人的互相理解，在每一天夜晚燃燒炙熱的愛情能量、相濡以沫、喚起愛與被愛的能力，不過也許是劇情沒有以較多篇幅呈現阿忠和雪虹過去所經歷的傷痛，讓觀眾比較難心疼角色處境或是接住電影想要傳達的感動。然而，片山涼太為本片做的音樂填補了這些不足，如阿忠騎摩托車載著雪虹夜遊的那場戲，讓人起雞皮疙瘩的配樂，帶觀眾感受兩人徜徉短暫自由的浪漫片刻，此外，導演池家慶在片中置放夜色中發光的磷蝦、大蒼鷺、月光等詩意符號，使電影更顯魔幻寫實的味道。