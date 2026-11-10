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富邦集團董事長蔡明忠么女蔡承融近日被爆已未婚生女，預計明年3月與未婚夫陳俊瑋補辦婚宴，讓這名「富邦新駙馬」的背景受到關注。35歲陳俊瑋畢業於中山醫學大學醫學系，曾在醫院工作，後來離開醫療體系，轉而從事獨立資金投資。相較之下，蔡明忠長女蔡承穎的丈夫馬辰宇擁有建築專業，婚後曾進入富邦建設任職，兩名女婿的職涯選擇大不相同。蔡承穎2020年與美籍韓裔男友馬辰宇結婚，婚禮選在蔡家經營的台北松山文創園區舉行。根據《鏡週刊》當年報導，馬辰宇畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）建築系，在美國營建業累積多年經驗，曾任職老牌建築公司McCarthy、里昂地產商及大型營建商DPR，返台後進入富邦建設擔任資深管理顧問。馬辰宇進入富邦建設時十分低調，當時公司同事甚至不知道他是蔡明忠的準女婿。另據《民報》今年報導，馬辰宇後來轉往富邦人壽地產投資部門擔任副總，仍在富邦體系內發揮原有的建築及不動產專業。蔡承融的未婚夫陳俊瑋則走上完全不同的道路。他畢業於中山醫學大學醫學系，過去曾進入醫院工作，但尚未取得專科醫師資格便離開醫療體系，目前主要從事獨立資金投資，並未在富邦集團旗下企業任職。報導指出，陳俊瑋大學時期透過共同友人認識蔡明忠長子蔡承道，之後才輾轉結識蔡承融並展開追求，兩人已穩定交往多年。2024年11月，蔡明忠回到台灣大學接受名譽法學博士學位時，陳俊瑋便曾戴著口罩坐在蔡承融身旁，座位也被安排在蔡家親友席中，可見當時已融入女方家庭。如今蔡承融與陳俊瑋的女兒已滿月，兩人預計於2027年3月6日在桃園大溪笠復威斯汀度假酒店補辦婚宴。據了解，陳俊瑋離開醫院，可能有意朝蔡家的投資事業發展，但目前尚無本人或富邦集團公開證實。蔡明忠兩名女婿，一位憑藉建築背景進入富邦不動產體系，另一位則由醫療跨足投資、暫時保持獨立發展。陳俊瑋婚後是否比照姊夫加入富邦，或繼續經營自己的投資事業，也成為這場豪門婚事之外的另一項焦點。