今彩539第115000271期今（9）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出3注，800萬元獎落台北市、新北市，貳獎部分則開出224注，每注中獎獎金2萬元。
🟡11月9日今彩539頭獎開出彩券行
台北市中山區北安路595巷20弄1號喜慶彩券行
台北市大同區延平北路2段149號金瑞山彩券行
新北市中和區自立路64號1樓鴻美發彩券行
🟡11月9日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區06、20、27、28、35、36，第二區02。
今彩539：07、09、28、30、33。
39樂合彩：07、09、28、30、33。
3星彩：072。
4星彩：5574。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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台北市大同區延平北路2段149號金瑞山彩券行
新北市中和區自立路64號1樓鴻美發彩券行
威力彩：第一區06、20、27、28、35、36，第二區02。
今彩539：07、09、28、30、33。
39樂合彩：07、09、28、30、33。
3星彩：072。
4星彩：5574。
※派彩結果以台彩官網資料為主。