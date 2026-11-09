今彩539第115000271期今（9）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出3注，800萬元獎落台北市、新北市，貳獎部分則開出224注，每注中獎獎金2萬元。

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🟡11月9日今彩539頭獎開出彩券行

台北市中山區北安路595巷20弄1號喜慶彩券行
台北市大同區延平北路2段149號金瑞山彩券行
新北市中和區自立路64號1樓鴻美發彩券行

▲台北市中山區北安路595巷20弄1號喜慶彩券行。（圖／GoogleMaps）
▲台北市中山區北安路595巷20弄1號喜慶彩券行。（圖／GoogleMaps）
🟡11月9日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：第一區06、20、27、28、35、36，第二區02

今彩539：07、09、28、30、33。
39樂合彩：07、09、28、30、33。

3星彩：072。
4星彩：5574。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...