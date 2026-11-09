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美股主要指數周一(9日)早盤反彈開高，受到國際油價下跌與市場低接買盤激勵，道瓊工業指數上漲700點，費城半導體指數也跟進大漲；然而，當所有公司都走揚之際，輝達受到執行長黃仁勳與中國女間諜黃樂外遇案件影響，成為今日最落寞的公司，股價一度重挫6%。美股主要指數周一早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數上漲786點，漲幅1.53%；那斯達克指數上漲527點，漲幅2.15%；標普500指數上揚129點，漲幅1.76%；費城半導體指數大漲408點，漲幅4.35%。個股部分，台積電ADR展現出反彈力道，早盤勁揚將近4%，AMD更是大漲超過8%，博通也開漲7%；記憶體族群同步回彈，美光與SK海力士股價分別上漲4%和3%。今日最低迷非輝達莫屬，早盤股價一度大跌6%。台指期夜盤在美股科技股帶動之下火箭升空，狂飆779點，來到42257點，國安基金糖漿持續發揮作用。輝達執行長黃仁勳外遇中國女間諜、新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂的案件發酵，彭博報導，輝達執行長黃仁勳8日改口承認外遇，但先前黃仁勳與輝達曾先後撇清，強調兩人僅有正常業務往來。黃仁勳與輝達的誠信受到考驗，輝達方面對於Megaspeed等公司涉及與中國的私運往來一事做出回應，強調公司的雲端合作夥伴不會要求他們爭取修改美國法律，或遊說開放對中國銷售，且公司相信若確實成為威脅的鎖定對象，美國政府應該會通知我們。路透報導，黃仁勳原本計劃訪問韓國人工智慧新創公司Rebellions，並與Kakao Mobility舉行問答環節。 Rebellions表示，由於輝達內部不可避免的情況，這些活動已被取消。