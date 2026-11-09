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未查證！指控垃圾車廣播拉票惹議

藍營小雞赴北檢告意圖使人不當選

廖玉蕙深夜致歉：未取得錄音查證即發言

國民黨台北市議員楊植斗、柳采葳、張斯綱、鍾沛君及議員候選人陳冠安今（9）日赴北檢按鈴控告作家廖玉蕙造謠抹黑，栽贓台北市長蔣萬安利用垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」等音檔。藍營小雞們要求刪文道歉，否則絕對告到底。晚間10點，廖玉蕙發文道歉，強調「將未經確認的理解當成事實公開表達，這是我做錯的地方；造成誤解、困擾及受到影響的人，我誠懇致歉。」廖玉蕙在上週六（7日）發文指控蔣萬安公器私用，因為她在大稻埕聽到垃圾車廣播說出「市長選舉請支持蔣萬安」等字眼，隨即遭台北市環保局長徐世勲駁斥，絕對是聽錯了，不可能有這樣的廣播。環保局也澄清，是依循過去做法，由市長錄製音檔宣傳公費疫苗施打，垃圾車播音均嚴格遵守《公務人員行政中立法》及相關規範。但廖玉蕙卻不能接受，再以「滿城不見黃金甲，只聞一片萬安聲」為題發第二篇文章質疑，蔣萬安何時變得這麼殷勤？「瓜田不納履，李下不整冠」在這敏感時刻，市長不知避嫌，難道環保局官員也跟市長一樣不知曉嗎？除非這聲音是該被倒掉的垃圾，否則高居垃圾車上一路放送，就是典型的公器私用，行政不中立。直到楊植斗發文喊「不道歉、不刪文就提告」，廖玉蕙在昨（8）日晚間突然將第一篇指控蔣萬安的文章刪除，但第二篇仍留存並鎖留言。上午10點國民黨議員們如期赴北檢按鈴控告，柳采葳表示，市府澄清後，廖玉蕙仍不願道歉，憑她在文壇的地位，查證並不困難，「但很顯然整件事凸顯的是，她滿滿的偏見；我們希望她道歉、澄清，否則我們不會撤告。」眼看國民黨來真的，依《選罷法》第104條「意圖使人不當選」相關規定，向台北地檢署遞狀提告。對此，廖玉蕙深夜發文表示，她是根據自己聽到廣播及當下理解，將內容描述為市長選舉拉票宣傳。但沒取得完整的現場錄音，也沒有進一步確認實際播出的文字內容就公開表達。事後，環保局公布完整音檔，並無她所述的選舉拉票語句，因此將原文撤回，也承認先前的具體描述沒有經過充分查證。廖玉蕙強調，將未經確認的理解當成事實公開表達是她做錯的地方，對造成誤解、困擾及受到影響的人誠懇道歉。「越是關心公共議題，越應該謹慎面對事實。個人的感受與判斷，不能直接取代客觀查證。我一直相信這個道理，卻沒有在這件事上做到自己應有的標準。」她願意為自己未經充分查證的具體發言負起責任，未來會用更謹慎的態度面對往後的公共討論。