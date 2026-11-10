小孟老師分析今（10）日12星座運勢。
牡羊座
工作：加強內部溝通
感情：集體合作共贏
財運：交給理專規劃
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：摩羯
金牛座
工作：事業策略成功
感情：逃避價值問題
財運：控制降低成本
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：雙魚
雙子座
工作：找到創新方案
感情：渴望暫時單身
財運：努力研究股票
幸運色：棕色
貴人：摩羯
小人：處女
巨蟹座
工作：珍惜眼前成就
感情：放鬆心情等待
財運：擇優投資風險
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：獅子
獅子座
工作：了解競爭對手
感情：意外遇見愛情
財運：瞭解投資方向
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：天秤
處女座
工作：拓展業務合作
感情：和戀人看電影
財運：減少經營成本
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：雙子
天秤座
工作：交際適時讚美
感情：相互體諒感恩
財運：研究記憶類股
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：射手
天蠍座
工作：避免過度勞累
感情：雙方相處愉悅
財運：不宜過度投資
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
射手座
工作：廣招賢能人士
感情：沉浸浪漫約會
財運：研究科技類股
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：天蠍
摩羯座
工作：開始覺得倦態
感情：交友積累人脈
財運：適合逢低加碼
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
水瓶座
工作：飲食不宜過快
感情：愛情運勢提升
財運：外地求財順利
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：巨蟹
雙魚座
工作：不宜嫉妒他人
感情：關心照顧親友
財運：不宜羨慕他人
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：加強內部溝通
感情：集體合作共贏
財運：交給理專規劃
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：摩羯
金牛座
工作：事業策略成功
感情：逃避價值問題
財運：控制降低成本
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：雙魚
雙子座
工作：找到創新方案
感情：渴望暫時單身
財運：努力研究股票
幸運色：棕色
貴人：摩羯
小人：處女
巨蟹座
工作：珍惜眼前成就
感情：放鬆心情等待
財運：擇優投資風險
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：獅子
獅子座
工作：了解競爭對手
感情：意外遇見愛情
財運：瞭解投資方向
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：天秤
處女座
工作：拓展業務合作
感情：和戀人看電影
財運：減少經營成本
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：雙子
天秤座
工作：交際適時讚美
感情：相互體諒感恩
財運：研究記憶類股
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：射手
天蠍座
工作：避免過度勞累
感情：雙方相處愉悅
財運：不宜過度投資
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
射手座
工作：廣招賢能人士
感情：沉浸浪漫約會
財運：研究科技類股
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：天蠍
摩羯座
工作：開始覺得倦態
感情：交友積累人脈
財運：適合逢低加碼
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
水瓶座
工作：飲食不宜過快
感情：愛情運勢提升
財運：外地求財順利
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：巨蟹
雙魚座
工作：不宜嫉妒他人
感情：關心照顧親友
財運：不宜羨慕他人
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。