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小孟老師分析今（10）日12星座運勢。牡羊座工作：加強內部溝通感情：集體合作共贏財運：交給理專規劃幸運色：粉紅色貴人：射手小人：摩羯金牛座工作：事業策略成功感情：逃避價值問題財運：控制降低成本幸運色：棕色貴人：獅子小人：雙魚雙子座工作：找到創新方案感情：渴望暫時單身財運：努力研究股票幸運色：棕色貴人：摩羯小人：處女巨蟹座工作：珍惜眼前成就感情：放鬆心情等待財運：擇優投資風險幸運色：粉紅色貴人：天秤小人：獅子獅子座工作：了解競爭對手感情：意外遇見愛情財運：瞭解投資方向幸運色：淡藍色貴人：雙子小人：天秤處女座工作：拓展業務合作感情：和戀人看電影財運：減少經營成本幸運色：灰色貴人：水瓶小人：雙子天秤座工作：交際適時讚美感情：相互體諒感恩財運：研究記憶類股幸運色：玫瑰色貴人：天蠍小人：射手天蠍座工作：避免過度勞累感情：雙方相處愉悅財運：不宜過度投資幸運色：橘色貴人：巨蟹小人：水瓶射手座工作：廣招賢能人士感情：沉浸浪漫約會財運：研究科技類股幸運色：黑色貴人：牡羊小人：天蠍摩羯座工作：開始覺得倦態感情：交友積累人脈財運：適合逢低加碼幸運色：黃色貴人：雙魚小人：金牛水瓶座工作：飲食不宜過快感情：愛情運勢提升財運：外地求財順利幸運色：橘色貴人：處女小人：巨蟹雙魚座工作：不宜嫉妒他人感情：關心照顧親友財運：不宜羨慕他人幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：牡羊