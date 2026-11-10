我是廣告 請繼續往下閱讀

一撕有驚喜！告五人代言UG幻彩撕撕杯 抽高雄演唱會門票

▲UG樂己攜手代言人告五人，推出「幻彩雷射撕撕杯」玩抽獎。（圖／UG樂己 page.line.me/370ivune）

低卡紅烏龍茶凍！UG「桑葚系列」新品開賣

▲UG同步推出冬季新品「桑葚十五茉果茶」與「桑葚十五茉鮮奶茶」。（圖／UG樂己 page.line.me/370ivune）

大苑子：台灣鮮搾柳丁綠2杯99元！雙11優惠折111元

2杯99元！

2杯129元！

免費招待！

現折111元！

▲大苑子雙11優惠開喝。（圖／UG樂己 page.line.me/370ivune）

近期人氣天團「告五人」不僅在舞台上大方牽手撒糖、放閃無極限，就連代言的手搖飲品牌也跟著閃耀登場！時尚茶飲品牌「UG 樂己」宣布攜手品牌代言人告五人，於11月16日推出期間限定「幻彩雷射撕撕杯」與冬季夢幻「桑葚系列」新品。只要撕開杯身，就有機會抽中免費飲品、買一送一，甚至是告五人高雄巨蛋演唱會門票！哈瓜們趕快準備試手氣。大苑子也有雙11優惠開喝。超人氣天團「告五人」代言的UG樂己，全新推出「幻彩雷射撕撕杯」，以炫目的虹彩光澤打造杯身，隨著光線流轉折射出繽紛光芒，充滿時尚感與收藏價值。不僅外觀吸睛，杯身更暗藏驚喜！自11月16日起，只要至全台UG門市購買大杯飲品，即可參與「撕撕杯抽獎活動」。撕開杯身指定區域，就有機會獲得以下好禮：◾️：免費飲品兌換券、買一送一、三窨十五茉醇乳蛋捲等。◾️：不只有告五人限量周邊商品，還有最大獎提醒大家，撕出獎項僅限門市臨櫃兌換，不適用線上平台及外送平台，限隔次消費使用。迎接冬季，UG同步推出2款以「桑葚」為主角的夢幻新品，結合酸甜果香與低卡紅烏龍茶凍，滿足咀嚼控的味蕾：◾️：將桑葚鮮明的酸甜果香，結合品牌經典「三窨十五茉」細膩優雅的茉莉花韻。清爽果茶中揉入紅烏龍低卡茶凍，果香、花香與茶韻層層交疊，咀嚼間釋放溫潤茶香，清新回甘。◾️：選用國產鮮乳，柔滑奶香襯托桑葚的迷人果韻與三窨十五茉的清雅花香。搭配紅烏龍低卡茶凍增添輕盈咀嚼層次，酸甜柔和且香醇兼具。大苑子雙11手搖飲料優惠來了！實體門市、線上商城都有好康：◾️（每人每日限參加一次，只要單件服裝黃色可視面積達50%以上，即符合活動資格）。◾️包括11月9日至11月11日、11月16日至11月18日、11月23日至11月25日、11月30日；活動期間每日每店限量50組，售完為止（部分門市除外）。◾️大苑子APP也推出「台灣柳丁集點樂」，2026年10月29日至11月30日，活動期間透過大苑子APP會員購買大​杯「台灣鮮搾柳丁綠」每杯即可累積1點，依累積點數兌換不同優惠。集滿3點，可獲得「台灣鮮搾柳丁綠（ ​大杯 ）第二杯半價優惠券」；集滿5點，可獲得「買一送一優惠券」；集滿8點，更可獲得「台灣鮮搾柳丁綠（大​杯 ）免費招待券」乙張。◾️全新上市的「大苑子水果茶」限定組合價2入299元◾️活動商品組合購買滿3件，再享88折優惠。◾️11月9日至11月11日加碼全站消費滿1111元立即「折抵111元」；即日起至11月22日，還有「芭樂檸檬在一起250mL」限量11元加購優惠，限量111組；全站消費滿999元即可享免運優惠。