他稍早也於社交媒體上發布影片，希內穿著西裝表示，「在國家陷入困境之際沒有作為，本質上就是一種放棄責任的行為。我拒絕只是當一個旁觀者。我是希內，我將參加2027年總統選舉。」

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希內是當代柔道傳奇 力抗極右派勒朋

希內挺身而出參選法國總統 貼文熱血發言：我們絕不會放棄

在國家陷入困境之際沒有作為，本質上就是一種放棄責任的行為。我拒絕只是當一個旁觀者。我是希內，我將參加2027年總統選舉。

法國需要高標準、常識以及集體的力量，來克服當前所面臨的挑戰。我們絕不會放棄。

擁有5面奧運金牌的法國柔道傳奇選手希內（Teddy Riner），今（9）日震撼宣布投入明年法國總統大選。據傳他對近年國內「極右派崛起」感到擔憂，才決定放手一搏挑戰政壇。身高204公分、體重超過110公斤的希內現年37歲，最早於2012年倫敦奧運，拿下奧運生涯首金，後續里約、東京、巴黎奧運達成4連霸，還在巴黎奧運團體賽也摘金，成為名符其實的柔道5金，同時他還擁有10面世錦賽金牌，是當代柔道界最傳奇選手之一。攤開法國目前選舉局勢，極右派的勒朋（Marine Le Pen）呼聲最高，她有望取代現任總統馬克宏（Emmanuel Macron），明年成為法國歷屆第9位總統，如今希內決定挺身而出，與勒朋一較高下，他於社群上發布影片，搭配貼文寫道，「希內同時也強調，「」實際上，希內並非是法國柔道第一位轉戰政壇成員，昔日法國柔道名將杜耶（David Douillet）曾於2009年當選國會議員，後續還轉任體育部長將近1年時間。