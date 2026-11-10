雙11購物節不只網購要清空購物車，手搖飲料優惠也要喝！六角國際旗下雙品牌同步祭出優惠活動，日出茶太11月11日開喝百香珍桔利、金桔蘋果芙緹「買一送一」，翰林茶館歡慶40週年大杯熊貓珍奶只要40元；CoCo都可周三好友日百香雙響炮買一送一；五桐號「泰奶雪沙」新品搭配炫彩金屬杯抽獎買一送一。《NOWNEWS今日新聞》為大家整理今年雙11手搖飲料優惠一次掌握。
CoCo都可：百香雙響炮買一送一！周三好友日雙11優惠
CoCo都可表示，今年雙11適逢周三好友日，11月11日當天CoCo大杯「百香雙響炮第二杯0元」！相當於「買一送一」兩杯75元、平均每杯只要37.5元好划算。推薦先在CoCo官方LINE領券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
日出茶太：金桔系列指定飲品「買一送一」
Chatime日出茶太雙11限時優惠，限時11月11日當天，於門市現場購買「百香珍桔利」與「金桔蘋果芙緹」兩款金桔系列飲品，即享「買一送一」優惠。
提醒大家，兩款飲品可任選搭配；每人每筆限購5組，活動限門市現場消費；基隆百福、竹北享平方及高雄文橫門市不適用。
五桐號：開撕買一送一、免費加料！泰奶雪沙專屬炫彩金屬杯
五桐號推出「泰奶雪沙」系列，3大新品「金箔可可泰奶雪沙」、「焦糖脆餅泰奶雪沙」及「杏仁凍泰奶雪沙」，搭配專屬「炫彩金屬杯」開喝。
五桐號表示，雙11限定優惠，11月10日至11月15日，到全台門市開喝期間限定新品「泰奶雪沙」系列 單杯「現折11元」。而且撕開特製杯身有抽獎驚喜。
可享不限金額「買一送一」、「免費加料」等多重好禮，超狂的最大獎是「泰國曼谷雙人來回機票＋五星級飯店住宿兩晚」，而且100%中獎率，快來試手氣。
翰林茶館：40週年慶！大杯熊貓珍奶40元
歡慶40週年，翰林茶館、翰林茶棧即日起至12月31日，只要使用六角美食通APP會員1點再加40元，即可兌換「大杯熊貓珍奶」一杯（原價100元），現省60元（每位會員限兌換1次，去冰補滿不加價）。
加碼可享六角美食通APP會員專屬，外帶全品項任選一大杯飲品4折優惠；指定百貨門市週年慶首4日，大杯原創珍珠奶茶只要40元（每日限量50杯）；每月品牌日（第一、第三個星期二），全台翰林門市「整單9折」。
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