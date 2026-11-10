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洛杉磯道奇隊若想在2027年及更長遠的未來重返榮耀，如何讓陣中超級巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）在「絕對健康」的狀態下發揮戰力，已成為球團高層刻不容緩的問題。美國體育媒體《Last Word On Sports》專欄記者凱瑟琳·瓦克（Katherine Wacker）日前撰文嚴肅示警，大谷本季季後賽在帶傷狀態下的掙扎表現已對戰局造成連鎖衝擊；若他未來仍堅持以「二刀流」之姿重返投手丘，道奇勢必不能再任由他場場強行先發，而是必須強制在例行賽增加「休息日」，否則明年賽季恐不能再投球。回顧道奇本賽季的戰略布局，球團制服組對外始終高呼要為大谷翔平「減輕負擔」、以保護這名簽下天價長約的建隊基石。然而，美媒專欄記者瓦克卻在報導中毫不留情地揭開殘酷現實。在漫長的賽季中，大谷翔平竟然有長達約2個月的時間，完全沒有獲得任何一天的「完全休養日」，即便未登板投球，也始終場場被排進打線扛下先發指定打擊（DH）。這種看似「只打擊不守備＝休息」的迷思，最終在進入季後賽時引爆後遺症。瓦克直指，本季季後賽大谷在背負身體舊傷與病痛的情況下強行出戰，揮棒軌跡與跑壘爆發力明顯受到牽制，這種無法百分之百釋放的壓抑狀態，不僅讓大谷個人的進攻威脅大打折扣，更直接連帶波及了道奇打線整體的串聯，「事實證明，道奇若想在季後賽一路過關斬將、捧回金盃，確保大谷翔平處於最頂尖、無傷的生理狀態，是不可退讓的絕對前提。」更值得關注的是未來的起用規劃。大谷翔平日前已明確表達自身意願，指出自己在2027年依舊渴望站上投手丘、繼續以先發投手身分向大聯盟打者展現球威；而投資重金的道奇球團對此亦表達正面歡迎的開放態度。然而，一旦重新啟動「二刀流」模式，疲勞累積的速度將會呈現幾何級數暴增。瓦克在報導中特別強調：「大谷翔平無疑是這項運動歷史上獨一無二的奇蹟，他正在開拓一條大聯盟百年歷史上『前所未見』的艱難道路。但也正因如此，道奇球團絕對不能再抱持僥倖心態，必須立即採取實質且果斷的對策！」瓦克建議，道奇制服組與總教練羅伯茲（Dave Roberts）必須與大谷翔平及其訓練團隊展開深入對話，應徹底擺脫「大谷想上場就讓他上」的傳統模式，共同建立一套行之有效的「負載管理」機制，包括在先發登板的前後場次、或是漫長客場連戰期間，硬性強制讓大谷完全退出先發名單、連DH都不給打，給予神經與肌肉真正的深度修復期。