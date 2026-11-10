日本經典怪獸《哥吉拉》變成聖誕樹，嘴巴還會噴煙！台北南港 LaLaport 近日出現一座超巨大「哥吉拉聖誕樹」，不只全身由綠色聖誕樹枝葉打造，還會亮起藍光、從嘴巴噴出大量白煙，宛如使出電影中的招牌絕招「原子吐息」，吸引不少民眾拍照打卡。最特別的是，現場每天安排3個噴煙展演時段，分別為中午12時、下午3時及晚間7時，想拍下震撼畫面的民眾可別錯過。

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哥吉拉聖誕樹超震撼！每天3時段噴煙、免費拍照

哥吉拉聖誕樹位於南港 LaLaport B1 層、LOPIA 超市入口附近，巨大的怪獸由深綠色枝葉構成，背後保留經典尖刺背鰭，周圍還擺放聖誕樹、紅色禮物盒等裝飾，將原本充滿破壞力的怪獸變成另類聖誕造景。除此之外，當哥吉拉雙眼及背鰭亮起藍光，還會從嘴巴噴出大量白色煙霧，彷彿真的正在施展「原子吐息」，連站在商場其他樓層都能欣賞到巨大身影。

根據 Threads 上網友分享的現場公告，哥吉拉噴煙展演每天有3個時段，分別為12:00至12:20、15:00至15:20、19:00至19:20，每場展演時段約20分鐘，但不代表全程持續噴煙，實際效果以現場安排為準。造景位於商場公共空間，民眾可免費欣賞及拍照。

東寶人氣動漫快閃店同步登場！《咒術迴戰》、《藥師少女》都有

除了超吸睛的哥吉拉聖誕樹，南港 LaLaport B1 迷你廣場目前也舉辦「TOHO Special POP-UP STORE」期間限定快閃店，集結日本東寶旗下眾多人氣作品，包括《哥吉拉》、《小哥吉拉的逆襲》、《咒術迴戰》、《藥師少女的獨語》、《怪獸8號》及《間諜家家酒》等，推出各式角色周邊商品。

快閃店展期一路持續至2027年1月4日，橫跨聖誕節與跨年假期，活動期間還會陸續更新作品及販售陣容。想欣賞哥吉拉噴煙、順便逛動漫周邊的粉絲，不妨安排時間前往。

▲南港 LaLaport 東寶快閃店展出哥吉拉立體模型，重現怪獸滿身鱗片、尖銳背鰭及霸氣姿態，吸引粉絲拍照。（圖／翻攝自 Threads）
▲南港 LaLaport 東寶快閃店展出哥吉拉立體模型，重現怪獸滿身鱗片、尖銳背鰭及霸氣姿態，吸引粉絲拍照。（圖／翻攝自 Threads）
🟡 南港 LaLaport 哥吉拉聖誕樹資訊

📌地點：南港 LaLaport B1F，LOPIA 入口附近

📌噴煙時段：12:00至12:20、15:00至15:20、19:00至19:20

📌免費觀賞

📌快閃店展期：2026年9月24日至2027年1月4日


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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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