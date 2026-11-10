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▲美媒分析薛澤骨子裡的好勝心是促使他續投的最大動力，力求在三振榜上連超韋蘭德與薩頓。（圖／美聯社／達志影像）

多倫多藍鳥隊42歲傳奇強投「瘋狂麥斯」薛澤（Max Scherzer），在走過征戰大聯盟的第19個年頭後，竟然傳出下賽季極可能「再戰一年」的震撼消息。根據美媒《紐約郵報》名記者海曼（Jon Heyman）報導，薛澤計劃在今年休賽季於佛羅里達家中參加非正式的自辦練習賽，並將根據投球後的身體反饋與手臂狀況，正式定奪是否於2027年披掛上陣、迎來生涯第20個史詩賽季。回顧今年9月28日藍鳥本季主場迎戰紅人的戰役，薛澤繳出本季最蕩氣迴腸的代表作，先發燃燒7.1局僅挨6安狂飆7次三振、僅失1分退場奪勝。在總教練施耐德（John Schneider）的貼心安排下，薛澤的愛女特地在全場數萬名球迷起立鼓掌的雷鳴歡呼聲中跑上投手丘獻上擁抱，當時這幕深情告別的畫面感動全美棒壇，所有人都深信這就是這位準名人堂神獸的「生涯最終戰」。然而，向來以好勝狂暴著稱的薛澤，賽後面對媒體逼問時卻始終拒絕正式鬆口宣布退休。美媒《Trade Rumors》隨後深入剖析指出，真正點燃這位42歲老將頑強戰意的關鍵推力，莫過於大聯盟歷史三振榜上的排名。截至2026年賽季結束，薛澤生涯累積奪三振數正式達到3557次，穩居大聯盟歷史第9名；而擋在他眼前的第8名，正是過去在底特律老虎隊並肩作戰、近20年的長年宿敵韋蘭德（3560次）。雙方僅僅相差「3次三振」，這意味著薛澤只要再投出一場比賽、飆出4次三振，就能將韋蘭德徹底踩在腳下。43歲的韋蘭德已在本賽季結束後正式高掛球鞋引退，三振數據就此封頂。美媒專欄直言不諱地指出：「薛澤骨子裡流著全聯盟最狂暴的競爭血液，他絕對無法忍受自己的職業生涯以『僅差老隊友3次三振』的些微差距落幕；只要他明年願意再簽下一紙短約登板先發一兩場，就能改寫歷史將名字刻在韋蘭德前面。」此外，距離歷史第7名的薩頓（3574次）也僅僅只有17次三振差距，薛澤只要投滿一個月便能雙喜臨門、連超兩大傳奇。雖然歷史紀錄無比誘人，但42歲的生理現實依舊殘酷。回顧薛澤的2026賽季，他歷經手臂疲勞、腳踝扭挫以及背部緊繃等多處傷勢輪番折磨，整季僅跌跌撞撞出賽18場，繳出4勝9敗、防禦率5.74與WHIP 1.33的慘淡成績單，也是其生涯罕見防禦率飆破5。海曼指出，薛澤極度清楚自己的年齡限制，因此他不會盲目憑著一股傲氣簽約，而是決定在休賽季於佛州家中展開高強度的打者模擬賽，藉此檢視在歷經高壓投球後，肩膀與下肢能否迅速復原。如果身體狀況允許，他才會正式與需要老將經驗的球隊洽談合約。