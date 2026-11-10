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經典街舞偶像劇《紫禁之巔》近期再度被網友「考古」，Gino當年獨自在台北市忠孝敦化路口跳舞的畫面也於Threads瘋傳。看似充滿戲劇張力的一幕，背後卻藏著驚險意外！Gino親自重返拍攝現場，透露當時道路並未封閉，劇組及攝影機又架在遠處，駕駛根本不知道有人正在拍戲。他不僅被沿途車輛狂按喇叭、咒罵，右手甚至遭公車撞擊，收工就醫才發現已經骨裂。Gino在IG拍片講述此事，並且重回當年拍攝的忠孝東路與敦化南路口，還原當年拍攝《紫禁之巔》的過程。他指出為了完成畫面不斷拉遠、最後只留下他一人在車陣中跳舞的效果，攝影機被架設在遠處的大樓高處，劇組工作人員也不在他身旁。由於道路照常開放，現場又看不見攝影器材與工作人員，經過的駕駛完全不知道正在拍戲，只看到Gino獨自站在車水馬龍的大馬路中央跳舞。他回憶正式開拍後，四周立刻響起此起彼落的喇叭聲及咒罵聲，場面比戲裡呈現的更加混亂。更危險的是，Gino在拍攝過程中，右手真的被一輛駛過的公車撞到，撞擊當下痛到幾乎站不起來，遠處的劇組只能透過對講機詢問他的狀況。當時剛出道的Gino擔心拖延拍攝進度，連忙向工作人員回報「沒事、沒事」，隨後忍著劇痛完成整場戲。直到收工後，他發現右手越來越不對勁，甚至痛到完全舉不起來，趕緊前往醫院檢查，才發現右手已經骨裂。多年後重新回顧這段往事，Gino坦言：「現在想想是滿傻的啦！」不過這也是他演藝生涯中相當難忘的回憶，因為如今劇組更加重視道路管制與演員安全，應該不會再有人用相同方式完成拍攝。《紫禁之巔》是Gino出道後參與的第一部戲，當年的街頭跳舞畫面也成為不少觀眾的青春記憶。如今片段再度翻紅，他感性表示，這支影片應該會跟著自己一輩子，也謝謝網友重新看見這部作品。