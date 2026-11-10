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在日本職棒（NPB）選秀會上獲得讀賣巨人隊以「第一指名」風光挑中的橫濱高校18歲怪物右投織田翔希，宣布直接挑戰美國職棒大聯盟。隨著全美超過10支MLB球團蜂擁展開面談，洛杉磯道奇專門權威媒體《Dodger Blue》於當地時間8日發布專題披露：「織田翔希最終落腳道奇隊的可能性極高！」洛城資深隨隊記者更透露，這位日本高校超級大物對道奇情有獨鍾，心中的終極偶像正是剛剛率隊封王的大聯盟日本強投山本由伸。洛杉磯當地知名廣播電台《AM 570 LA Sports》資深記者大衛·瓦塞格（David Vassegh），日前在節目中深入剖析大聯盟各隊對織田翔希的追求進度。瓦塞格引述多位日本資深媒體人士的內部消息指出，織田翔希在面談過程中，多次對道奇球團展現出極度友善且強烈的好感，甚至被日媒翻出他的Instagram帳號在大聯盟30支球團中，瓦塞格透露，織田翔希在高中時期便將道奇隊當家王牌山本由伸視為自己投球機制的學習典範與憧憬目標；如今道奇陣中不僅有山本由伸坐鎮，更擁有全球棒壇第一人大谷翔平與火球男佐佐木朗希，強大的日本頂級球星支援網絡，成為其他大聯盟球團難以比擬的巨大心理優勢。在制度面上，由於織田翔希年僅18歲、未滿大聯盟勞資協議規定的25歲門檻，且完全沒有職業年資，因此他無法簽下大聯盟保障合約，只能與美職球團簽署附帶簽約金上限的「小聯盟合約」，這讓手握雄厚資本的道奇無法透過開出破億美元肥約來直接帶走球員。然而，《Dodger Blue》專欄卻給出了精闢的逆向解讀，直言這項制度限制對道奇而言「反而是天大的利多」。專欄分析指出，道奇目前的先發輪值星光璀璨、深度堪稱全聯盟第一，在短期內根本沒有急迫的先發投手戰力缺口。相比於其他先發戰力匱乏、恨不得將年輕投手迅速推上一線「拔苗助長」的弱隊，道奇擁有奢侈的本錢能為這名18歲璞玉制定長達3至4年的精密育成計畫。「道奇擁有全美最頂尖的運動科學實驗室、投球分析體系以及小聯盟硬體設施，」美媒指出：「道奇可以在完全沒有戰績壓力與時間催促的情況下，耐心地協助織田翔希強化肌力、優化投球轉速與保護手臂，這對一位志在大聯盟長久生存的青年投手而言，是比短期金錢更珍貴的成長溫床。」當然，織田翔希的未來依然存在多種變數。目前包含紐約洋基、紐約大都會、費城費城人與德州遊騎兵等美職豪門皆已派員展開深度面談；此外，若美職球團提出的育成方案、農場生活支援或簽約金未達預期，織田陣營也並未完全排除先進入日本大學棒球體系深造的可能性。不過，無論最終是否決定立刻啟程赴美，道奇隊憑藉著近乎完美的日本選手育成傳統、頂尖的投手養成名聲，以及渴望追隨偶像山本由伸的說法，已經在這場搶人大戰中拔得頭籌。