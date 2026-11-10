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密爾瓦基公鹿過去幾季的將帥心結與內部矛盾，隨著核心成員各奔東西後全面浮上檯面！前公鹿隊總教練「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）日前登上《The Bill Simmons Podcast》播客節目，公開大談當年執教兩屆MVP「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有多麼困難，甚至直白批評字母哥「籃球智商不足」、進攻僅靠肉體橫衝直撞且難以融入體系。這番近乎人身攻擊的言論在社群瘋傳後，如今身披邁阿密熱火戰袍的安戴托昆波在週日率隊奪勝後忍無可忍正面開砲，當場劃清界線回擊：「首先，他根本不是我的教練，我的教練叫史波爾史特拉（Erik Spoelstra）！」回顧公鹿隊近幾年的混亂動盪，管理層在2023-24賽季開打不久便無預警開除新帥葛瑞芬（Adrian Griffin），並砸重金延攬名帥瑞佛斯救火。然而這項豪賭並未替公鹿帶來救贖，即便坐擁字母哥與「小李」里拉德（Damian Lillard）兩大75大超級巨星，球隊在季後賽始終難以走遠，防守效率低落與進攻當機的泥淖更讓全隊士氣跌入谷底。如今隨著瑞佛斯與字母哥雙雙告別密爾瓦基，老河流在節目上毫不留情地將責任推向字母哥。瑞佛斯在節目中直言，字母哥在場上基本上只有一種打法，那就是靠著極限的身體素質無腦攻擊籃框並強行出手，更直指他缺乏頂級持球核心該有的籃球智商，難以在嚴謹的半場進攻體系中穩定執行戰術。在10日熱火以114：108力退沙加緬度國王的比賽中，字母哥全場23投14中，狂轟29分、14籃板、3助攻與2次阻攻，在決勝讀秒前59秒更命中致命跳投鎖定勝局，用統治級的個人表現帶隊收下勝利。賽後當現場記者向他提及瑞佛斯在節目上的嚴厲指控時，字母哥先是露出難以置信的神情，隨即冷靜但字字誅心地回擊：「我的天啊。首先，他已經不是我的總教練了，我現在的總教練叫做史波爾史特拉。」字母哥接著毫不留情地嘲諷：「老河流確實是我過去合作過的一名教練，但我現在真的徹底無語（speechless）。他今天真的講了那些話嗎？你們記者都有他的手機號碼對吧？我知道你們絕對有。你們應該直接打電話去問他為什麼會有這種想法，那是他自己的問題，不是我的問題！我現在必須把全部專注力放在我的球隊上，思考我該如何變得更好、如何幫助熱火贏球。」在為自己劃清界限後，字母哥語氣更加堅定地奉勸所有職業運動員：「老天，這真的太瘋狂了。我想要告訴外面的每一位運動員，永遠不要讓怨恨與狹隘的小家子氣，擋在你追求目標與夢想的道路前面！這一切真的太荒謬了，但總之，你們有問題去問他為什麼要說那些話，別再來問我。」事實上，回顧字母哥在密爾瓦基效力的13個賽季，從基德（Jason Kidd）、布登霍爾澤（Mike Budenholzer）、葛瑞芬到最後的瑞佛斯，即便高層頻繁換帥，他始終在公開場合給予歷任教頭最高規格的尊重與配合。然而瑞佛斯在分道揚鑣後選擇在播客節目大肆批評前球隊一哥的作法，不僅未能贏得掌聲，反而再次坐實了外界對其「季後賽失利後習慣甩鍋球員」的刻板印象。