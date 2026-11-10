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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）將於11月12日正式點燃戰火，大會於昨（9）日公布日本隊4場比賽的賽前開球嘉賓，其中首戰與中華隊的比賽，特別邀請今年卸下戰袍的旅日名將陽岱鋼開球。人生首次擔任開球嘉賓，陽岱鋼感到相當榮幸，他也說這次開球別具意義，「正好是我作為職棒球員一路奮鬥的日本，與我的故鄉中華隊之間的對決，這讓我內心深感觸動，也無比開心。」第三屆亞冠賽將於12日開打，主辦單位昨日公布本屆地主日本隊4場比賽開球嘉賓，其中開幕戰與中華隊的比賽，邀請今年剛卸下球員戰袍的旅日名將陽岱鋼。據《日刊體育》報導，陽岱鋼表示，「這次能獲得擔任開球嘉賓的重任，真的感到非常榮幸。雖然我走過了很長的一段棒球生涯，但以開球嘉賓身分站上投手丘，這次還是頭一遭。」陽岱鋼坦言，「這場深具紀念意義的首次開球，正好是我作為職棒球員一路奮鬥的日本，與我的故鄉中華隊之間的對決，這讓我內心深感觸動，也無比開心。當天或許會有些緊張，但我會滿懷著對兩國年輕選手們的應援，以及對所有棒球迷的感謝，全力投出這一球！」另外3場比賽開球嘉賓，分別是13日的少棒小將牧野航大、14日的乃木坂46成員瀨戶口心月，15日若日本隊晉級冠軍賽，將由演員河內大和擔任開球嘉賓。現年39歲的陽岱鋼於今年正式高掛球鞋，結束21年職棒生涯。自福岡第一高校畢業後，陽岱鋼於2005年以高校生選秀第一指名加盟北海道日本火腿鬥士隊。2017年透過FA（自由球員）轉隊至讀賣巨人隊，隨後前往美國獨立聯賽、澳洲聯盟發展，並於2024年重返日本，加入二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊。陽岱鋼曾於2013年榮膺太平洋聯盟盜壘王，並4度獲得金手套獎殊榮。日職生涯累計1164支安打、105支全壘打、482分打點及141次盜壘成功。在今年引退後，陽岱鋼獲邀擔任洋聯高潮系列賽球評以及日職新人選秀會評論員，如今將解鎖人生首次開球。