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▲ 「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）用一句話總結他想對台灣講的一句話，他說：「台灣現在是我第二個家，台灣球迷也都是我的家人。」（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.05）

▲總統賴清德頒（右）發給「費仔」費爾柴德（左）就業金卡。（圖／總統府提供）

台、美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）訪台行程滿檔，不僅舉辦多場棒球營，還前往總統府與總統賴清德相見歡，並獲頒就業金卡。此外，費爾柴德與費嫂Hanna也發揮愛心，前往台灣動物協會，陪伴、關心肢體有缺陷的毛小孩。昨（9）晚更與「台灣隊長」陳傑憲、中華職棒會長蔡其昌聚餐，蔡其昌貼出3人合照，寫下「今天的晚餐好快樂呀」，獲得破萬名網友按讚。費爾柴德今年年初披上中華隊戰袍，為台灣出征WBC世界棒球經典賽，在預賽對捷克、韓國各敲出1支全壘打，成為家喻戶曉的國民英雄。在今年球季後，費爾柴德與家人一起訪台，從11月1日落地後，可以說是行程滿檔，來台首日就參與公益棒球營，隨後帶著家人前往母親的故鄉台中，不僅嘗試當地小吃，還去了台中知名景點高美濕地走一走。在11月4日的訪台記者會上，費爾柴德展現苦練已久的中文，更向台灣球迷告白，「台灣是除了我的家鄉外另一個家。」還透露與經典賽隊友們保持聯繫，並預告會跟「台灣隊長」陳傑憲吃飯、敘舊。費爾柴德11月6日前往總統府，與總統賴清德相見歡，並獲頒就業金卡。費爾柴德也說，一直對自己與台灣的連結感到自豪，這次訪台也讓這份連結更加深化。希望未來持續深化與台灣的連結，無論在棒球場上或場外，都能讓台灣人民引以為傲。結束總統府行程，費爾柴德在11月7日、8日舉辦「2026 Stuart Fairchild棒球訓練營」，規劃兒童、青少年、成人及女性等不同族群課程，費爾柴德以自身經歷與學員分享，讓不同年齡及棒球程度的參加者，都能更貼近職業球員的思考方式與棒球生活。除了棒球活動，費爾柴德與費嫂Hanna也前往台灣動物協會，陪伴、關心肢體有缺陷的毛小孩。協會發文表示，「費嫂Hanna親切溫柔的陪伴，讓孩子們感受到滿滿的愛。因為有你們，讓愛不只是專屬，更成為真實的陪伴。」費爾柴德在昨晚與蔡其昌、陳傑憲共進晚餐，蔡其昌在個人社群發文貼出3人合照，並寫下「今天的晚餐好快樂呀」，獲得破萬名網友按讚。