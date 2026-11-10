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美股上週經歷大跌後，不少投資人逢低進場，科技股板塊週一未受輝達（Nvidia）執行長黃仁勳被調查的影響，紛紛上漲，加上國際油價滑落，9日美股主要指數皆收紅，道瓊工業指數上揚1104點。綜合《CNBC》等外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）淡化向伊朗發動大規模攻擊的可能性，提振投資人情緒，國際油價下跌，西德州原油期貨（WTI）重挫4.38%，每桶收在86.85美元；布蘭特期油亦下瀉5.85%，每桶收報92.57美元。另一方面，儘管對於民主黨勝選期中選舉、即將重掌國會，AI資料中心發展仍有疑慮，但美股上週五開始反彈，科技股在買盤回升的推動下亦有所回升，除了輝達因黃仁勳的中國間諜風波，股價下跌近4.3%以外，其他科技企業的股價大多上漲，同屬美股七巨頭的亞馬遜、特斯拉，股價分別上漲約3%和5.5%；Meta上漲逾5%；微軟也漲了近3%。其他晶片股表現也相當亮眼，博通漲幅接近9%，AMD漲幅則超過13%。9日收盤，美股道瓊工業指數勁揚1104.02點或2.15%，報52389.75點；那斯達克指數上升673.71 點或2.74%，報25253.14點；標普500指數上漲173.08點或2.35%，報7549.94點；費城半導體指數亦飆漲643.68 點或6.86%，報10033.93點。不過，分析師也提醒，對於更廣泛的市場而言，週一的反彈不代表就此風平浪靜，目前仍存在許多不確定因素，包含中東衝突尚未真正落幕，油價走勢尚未真正趨緩，以及聯準會（Fed）未來的利率走向等等。