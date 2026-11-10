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41歲前VJ王凱蒂曾演過《惡魔在身邊》、《愛上兩個我》等多部作品，還是畢業於美國名校「Parsons School of Design」帕森設計學院的演藝圈知名「白富美」，曾登上節目《康熙來了》分享留學生活時飆英文，直接惹怒小S。而在2019年後就逐漸淡出演藝圈的她，不僅已升級為二寶媽，還在近日被目擊帶兩名小孩坐公車。王凱蒂近日被目擊帶小孩坐218路線的公車，據《CTWANT》報導，在10月16日時意外捕捉到已淡出螢光幕多年的王凱蒂，只見她穿著黑白色系短袖上衣、搭配短褲與人字拖鞋，頭髮隨意綁起，看起來非常休閒。一旁則是她的兒子與女兒，王凱蒂正專注地給兩名孩子剝橘子。根據報導指出，王凱蒂看起來像是剛接完小孩放學準備回家，小孩則看起來是兄妹組合，正一起分吃媽媽手裡的食物。哥哥還很有主見的說不要袋子，妹妹則可愛表示要袋子，兄妹倆可愛鬥嘴。王凱蒂則笑著照顧兄妹倆，絲毫沒有不耐煩，散發出濃濃母愛，期間還接了似乎是老公打來的電話，最後在奇岩站下車。事實上，王凱蒂於11歲時在街上被「哈林」庾澄慶發掘，隨後在哈林的公司接受1年訓練，並在17歲高中畢業時正式被「偶像劇教母」柴智屏簽下出道。有著亮麗外型、流利的英語及富裕家庭背景的她，在演藝圈發展十分順遂，是著名的「白富美」女星之一。王凱蒂一出道就接下MTV音樂台的主持棒，主持《MTV封神榜》及《日韓封神榜》，以獨特的ABC腔調與大方氣質受到粉絲喜愛，曾訪問過Maroon 5、Lady Gaga、Rain等國際巨星。雖然王凱蒂出演過多部影視作品，但最著名的還是昔登上《康熙來了》分享留學生活時，用濃厚口音說出「Sample Sale（樣品特賣會）」，讓小S聽不下去，氣得大喊：「我真的很想掐妳耶！」直接成為網路迷因。